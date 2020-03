Corellium a permis d’exécuter Android sur votre iPhone, mais Apple ne l’aimera pas

La startup de cybersécurité Correllium a trouvé un moyen d’exécuter Android sur certains iPhones, et le met à la disposition de tous ceux qui souhaitent l’essayer. Apple ne sera pas le plus satisfait du développement, et il est déjà enfermé dans une bataille judiciaire avec la société.

Correllium appelle tout le projet Sandcastle, apparemment comme une fouille aux efforts de sandboxing d’Apple. Il vit sur projectsandcastle.org, et c’est là que vous pouvez aller pour découvrir des tonnes d’informations supplémentaires. Mais Forbes l’a déjà pris pour un tour.

Selon le rapport, Corellium essaie simplement de déverrouiller le matériel d’Apple afin de permettre aux utilisateurs de faire ce que nous voulons avec. La PDG de Corellium, Amanda Gorton, a déclaré à Forbes que le projet Sandcastle consiste à “s’amuser à construire quelque chose de nouveau à partir du sable – à partir du silicium littéral du matériel”.

“Apple restreint les utilisateurs d’iPhone à fonctionner à l’intérieur d’un bac à sable, mais les utilisateurs possèdent ce matériel, et ils devraient être en mesure d’utiliser ce matériel comme ils le souhaitent. Ainsi, lorsque les bacs à sable créent des limites et des limites sur le matériel que les utilisateurs possèdent, les châteaux de sable offrent la possibilité de créer quelque chose de nouveau et de merveilleux à partir des limites illimitées de votre imagination. “

Le hack utilise le jailbreak checkra1n populaire comme point de départ, ce qui signifie qu’il ne fonctionnera qu’avec des appareils spécifiques. Les derniers iPhone 11 et iPhone 11 Pro d’Apple sont sortis, par exemple.

Le hack est actuellement limité à une poignée d’appareils: l’iPhone 7, l’iPhone 7 Plus et l’iPod Touch, mais Chris Wade, cofondateur de Corellium, dit que plus de soutien est à venir. Et cela peut ne jamais fonctionner sur des iPhones plus anciens que le 5S ou plus récents que le X. En effet, le piratage utilise le jailbreak checkra1n pour se lancer, ce qui ne fonctionnera pas sur le modèle 11 ou supérieur. Si un nouveau jailbreak est trouvé, cependant, il pourrait être possible que Android pour iPhone fonctionne sur les appareils Apple les plus récents. Et étant donné que les vulnérabilités sous-jacentes exploitées par checkra1n ne seront probablement jamais corrigées par Apple, cela devrait fonctionner à perpétuité pour les appareils concernés.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple et Corellium verrouillent leurs épées. Le fabricant d’iPhone accuse Corellium de vendre des répliques d’iPhone sous la forme de «dispositifs iPhone virtuels» que les gens peuvent ensuite utiliser pour trouver d’autres exploits. Cette dernière décision n’est pas de nature à apaiser les tensions entre les deux sociétés.

Pas que Corellium semble s’en soucier. David Wang, cofondateur de l’entreprise, espère que cela incitera les autres à s’appuyer sur le travail déjà accompli.

Wang se dit ravi de voir ce que la communauté fait avec le travail de l’équipe. “Même les anciens appareils pourraient potentiellement être recyclés sans être bloqués sur le compte iCloud d’un autre utilisateur ou risquer les données de quelqu’un d’autre. Nous sommes ravis de voir où la communauté les emmène. Nous espérons que cela aidera les autres développeurs à continuer à pousser le mobile écosystème vers l’avant. “