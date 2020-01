Corona Virus Simulator sera disponible sur Stream à partir du 21 février

Au milieu de l’épidémie du coronavirus mortel, nous avons repéré un nouveau type de coronavirus dans le monde des médias. Le flux a récemment annoncé un nouveau type de jeu de simulation appelé Corona Virus Simulator. Le jeu sortira le 21 février et sera disponible pour Windows, Mac OS X, Steam OS et Linux.

Comme mentionné ci-dessus, Corona Virus Simulator est un nouveau jeu développé par Evil Scientists and Reptilians. C’est un jeu de simulation. Il vous permettra donc de jouer le rôle d’un coronavirus. Vous pouvez simplement détruire l’existence humaine en propageant le virus mortel dans le jeu.

Par exemple, vous pouvez modifier votre génome, améliorer votre immunité aux conditions extrêmes et contourner toutes les mesures de protection. De plus, vous pouvez même mettre un terme au développement de vaccins dans le jeu.

De plus, les développeurs incluront des PNJ et divers événements pour rendre le jeu plus intéressant. Apportez diverses modifications pour infecter encore plus de personnes dans différents endroits. Conquérir le monde maintenant!

Exigences

Configuration minimale Configuration recommandée Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits OS: Windows XP / Vista / 7/8/10, Mac OS X 10.5+, Ubuntu 12.04+ OS: Windows XP / Vista / 7/8/10, Mac OS X 10.5+, Ubuntu 14.10+ Processeur: 2 Ghz Dual Core Processeur: 3 Ghz Dual Core Mémoire: 1 Go de RAM (Windows, Mac OS X), 200 Mo de RAM (Steam OS et Linux) Mémoire: 1 Go de RAM (Windows, Mac OS X), 200 Mo de RAM (Steam OS et Linux) Graphique: 512 Mo + Graphique: 512 Mo + Espace de rangement: 200 Mo d’espace disponible Espace de rangement: 200 Mo d’espace disponible Carte son: Tout Carte son: Tout



























Flipkart