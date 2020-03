Coronavirus a aidé Google Classroom à dépasser les 50 millions de téléchargements

En raison de la pandémie de coronavirus, la plupart des écoles et universités du monde ont dû fermer. Les institutions se sont tournées vers des services tels que Zoom et Google Classroom, qui sont devenus les plus populaires sur le Play Store. Le service de Google est devenu si célèbre qu’il vient de passer 50 millions de téléchargements.

Les données d’AppBrain montrent que l’application n’était même pas dans le top 100 des plus populaires au début du mois, mais a rapidement augmenté à partir du 10 mars pour atteindre le top 5 des plus populaires aux États-Unis la semaine dernière. En fait, l’application est également téléchargée massivement dans le monde entier, car elle est également parmi les plus installées en Indonésie, au Mexique, au Canada, en Finlande, en Italie et en Pologne.

Dans des moments comme celui-ci, il est réconfortant de voir qu’il existe des plates-formes gratuites facilement accessibles aux enseignants et aux élèves pour continuer à apprendre et rester en contact, les aidant à continuer à apprendre malgré le verrouillage.