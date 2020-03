Coronavirus a bouleversé les meilleurs graphiques des applications du Play Store – voici les gagnants et les perdants

La pandémie de coronavirus a changé le monde à bien des égards, y compris la façon dont nous travaillons, étudions ou même communiquons. Cela est même visible lorsque vous regardez les applications que les gens téléchargent sur leurs téléphones, car certaines sont devenues indispensables de nos jours. Nous avons analysé les meilleurs graphiques d’applications du mois dernier et les avons comparés à ceux d’aujourd’hui pour voir comment ils ont évolué, et certains des résultats sont intéressants.

Pour préparer cet article, nous avons étudié les meilleurs graphiques de téléchargement d’applications Play Store aux États-Unis à partir du 27 février et les avons comparés aux chiffres d’aujourd’hui, à l’aide des données collectées par App Annie. Nous avons exclu les jeux et avons séparé les applications gratuites et payantes pour notre analyse. Pour tous les graphiques, nous avons examiné les 10 meilleures applications, mais nous avons également examiné plus de chiffres pour interpréter certaines tendances mondiales pour des catégories d’applications spécifiques.

Fin février Fin mars

1Votre compagnon de téléphoneZoom

2Android AutoTikTok

3TikTokNews Break

4InstagramSmartNews

5MessengerGoogle Classroom

6IRS2GoWhatsApp

7Android System WebViewHangouts Meet

8SnwagenMessenger

9WhatsAppMicrosoft Teams

10Cash AppInstagram

Sans surprise, Zoom est arrivé en tête de liste, car il est utilisé par un grand nombre d’entreprises et d’institutions pour des réunions, mais aussi pour animer des webinaires et des cours virtuels. De même, Google Classroom, Hangouts Meet et Microsoft Teams sont également entrés dans le top 10 des applications les plus installées sur Android, prouvant en outre que les gens affluent pour les télécharger pour le travail ou pour assister à des cours à domicile.

Les applications d’actualités ne faisaient pas partie de la liste la plus téléchargée le mois dernier, mais News Break et SmartNews viennent de figurer dans le Top 5, laissant entendre que les gens sont plus curieux de connaître l’épidémie et souhaitent être informés de son évolution.

Enfin, les médias sociaux et les logiciels de chat tels qu’Instagram, Messenger, TikTok et WhatsApp sont toujours populaires, bien que plus de gens semblent installer TikTok et WhatsApp par rapport au mois dernier. C’est compréhensible, car vous regardez généralement plus de vidéos tout en restant à la maison et utilisez WhatsApp pour rester en contact avec vos amis et votre famille.

Fin février Fin mars

1BraintossXtraMath

2HotSchedulesDroidCamX Wireless Webcam Pro

3Navigation Pro: Google Maps Navi sur Samsung WatchScanner Radio Pro – Scanner de police et d’incendie

4Torque Pro (OBD 2 et voiture) The Wonder Weeks vs 9

5TouchRetouchTiny Scanner Pro: PDF Doc Scan

6Nova Launcher PrimeNavigation Pro: Google Maps Navi sur Samsung Watch

7The Wonder Weeks vs 9Plague Inc: Créateur de scénario

8TaskerFL Studio Mobile

9FL Studio MobileVidéo et TV Cast | Edition ultime

10Magnificat Lenten 2020Torque Pro (OBD 2 et voiture)

Les applications payantes peuvent être un peu mitigées, car il y a beaucoup moins de personnes qui les téléchargent par rapport aux applications gratuites, et leurs notes pourraient être moins impactées. Cela dit, la plus populaire sur le Play Store aujourd’hui est XtraMath, une application conçue pour aider les enfants à apprendre les mathématiques de base. Cela est parfaitement logique, car les parents recherchent généralement des solutions logicielles pour aider leurs enfants à continuer à apprendre lorsqu’ils sont mis en quarantaine à la maison.

D’autres applications ont également fait leur chemin dans la liste, notamment DroidCamX Wireless Webcam Pro, Scanner Radio Pro – Fire and Police Scanner, Tiny Scanner Pro: PDF Doc Scan, Plague Inc: Creator Creator et Video & TV Cast | Edition ultime. Les gens semblent vouloir utiliser leur téléphone comme webcam pendant la pandémie, mais aussi se divertir en écoutant les transmissions radio des intervenants d’urgence. Plus sérieusement, il est logique que les gens aient besoin de numériser des documents avec leur téléphone, en particulier pour le travail ou même les devoirs scolaires, ainsi que de diffuser la télévision en direct. La valeur aberrante ici est Plague Inc: Scenario Creator, qui est vraiment un jeu, mais a été classé comme une application de productivité. Il vous permet de créer votre propre peste et de simuler sa propagation – ironique, n’est-ce pas?

Certaines des applications du mois dernier sont toujours dans le Top 10, y compris The Wonder Weeks vs 9, qui est une application de calendrier pour bébé, et il est logique que les gens continuent à l’utiliser malgré la pandémie. FL Studio Mobile, un studio de mixage musical, fait également partie du Top 10, avec Torque Pro (OBD 2 & Car), une application qui surveille les paramètres vitaux de votre voiture à l’aide d’un adaptateur Bluetooth, et Navigation Pro: Google Maps Navi sur Samsung Regarder. Il est surprenant que ce dernier soit toujours aussi populaire, étant donné que les personnes qui pensent que les gens devraient rester à la maison en ce moment, mais elles pourraient toujours utiliser leur montre Samsung pour aller au magasin ou pour courir.

Fin février Fin mars

1 Disney + Disney +

2Google OneGoogle One

3PandoraPandora

4ESPNTinder

5TinderTwitch

6HBO NOWHBO NOW

7TwitchBIGO LIVE

8Application de déclaration de taxe sur les taxes turbo

9FacebookTango

10BIGO LIVEBumble

La liste des 10 applications les plus rentables n’a pas beaucoup changé. Les trois premiers restent les mêmes, et bien que Disney + et Pandora soient parfaitement logiques dans cette section, il est intéressant que Google One soit le deuxième sur la liste. Encore plus surprenant, les gens veulent sortir encore plus longtemps en quarantaine, car Tinder est passé du cinquième au quatrième, et Bumble a fait son chemin dans le Top 10. Il convient de noter que Tango a également gagné en popularité, tandis que le reste des applications figuraient déjà sur la liste le mois dernier et incluent Facebook, ainsi que des services de streaming comme Twitch, HBO NOW et BIGO LIVE.

En plus des variations dans les 10 premiers graphiques, qui ont déjà tendance à montrer une augmentation des téléchargements pour les services de streaming, les applications d’actualités et les médias sociaux, il y a aussi certaines tendances que nous avons vues en regardant la situation dans son ensemble. Par exemple, certaines applications telles que Messenger Kids et Houseparty ont atteint le Top 20, alors qu’elles ne figuraient même pas parmi les 100 applications téléchargées le mois dernier. Cela a du sens, cependant, car les parents et les enfants veulent rester en contact avec leurs amis et leur famille lorsqu’ils sont confinés à la maison.

Fait intéressant, alors que les services de streaming vidéo sont restés aussi populaires qu’auparavant – Netflix et Disney + étant les 11e et 12e applications les plus installées – les applications de streaming musical sont beaucoup moins populaires. Spotify et YouTube Music sont passés de la 14e et 15e position à la 27e et 51e. Il semble que les gens aiment écouter de la musique principalement pendant les déplacements et l’entraînement, activités qui ne sont pas aussi courantes pour le moment.

Enfin, les applications de livraison de nourriture comme Instacart et DoorDash gagnent en popularité, car les gens préfèrent faire faire leurs courses à leur porte au lieu de risquer de sortir. Nous espérons que vous faites tous de même et que vous restez en sécurité à la maison!