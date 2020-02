Coronavirus: comment COVID-19 a fermé l’industrie technologique

COVID-19 fait des ravages à travers le monde, infectant plus de 75 000 personnes et tuant plus de 2 000 personnes. Une écrasante majorité des cas sont isolés en Chine continentale, et le pays a temporairement fermé tous ses bureaux pour contenir la propagation du virus.

L’arrêt a eu un impact significatif sur la vie quotidienne en Chine. Pékin – une métropole grouillante de plus de 21 millions de personnes – est devenue une ville fantôme car les gens restent à l’intérieur pour risquer d’être exposés au virus. Les foires commerciales sont annulées ou reportées à la suite du virus, notamment le Mobile World Congress, le plus grand événement téléphonique au monde.

Ensuite, il y a le coût humain: bien que la plupart des cas aient été confinés en Chine, la perturbation des voyages et des services quotidiens a touché des centaines de millions de personnes dans le pays. Près de la moitié de la population chinoise – plus de 760 millions de personnes – est sous contrôle ou confrontée à des restrictions de mouvement alors que le pays tente de contenir l’épidémie.

Protégez-vous avec les offres ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

La Chine ferme toutes ses usines pour contenir l’épidémie de coronavirus

La Chine est la deuxième économie du monde et le premier producteur de biens de consommation, et la fermeture a affecté l’industrie technologique mondiale. Tous les fabricants – peu importe où ils sont basés – comptent sur la Chine pour la production en gros ou l’approvisionnement en composants, et la fermeture a des effets à long terme pour l’industrie technologique.

L’épidémie de coronavirus a également entraîné des pénuries d’approvisionnement alors que les usines restent fermées, affectant tout le monde, des fabricants d’accessoires, des fabricants de téléphones et d’automobiles et des géants de la vente au détail comme Walmart. Même Apple a annoncé qu’il manquerait ses prévisions pour le T1 2020 à cause du virus. La machine industrielle gargantuesque de la Chine dépend fortement de sa main-d’œuvre, et avec des travailleurs effectivement mis en quarantaine dans leurs quartiers, le coronavirus aura des effets à long terme sur l’industrie manufacturière du pays.

La Chine commence à rouvrir quelques usines, mais il faudra quelques mois avant que l’industrie manufacturière du pays ne retrouve sa pleine capacité. Les mesures sévères du pays semblent avoir au moins réussi à contenir la propagation du virus, la plupart des cas se limitant à la région du Hubei.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les taux d’infection mondiaux et voir combien sont affectés par le coronavirus, il existe un tableau de bord en temps réel qui vous donne toutes les informations dont vous avez besoin.

Comment le coronavirus a-t-il affecté la chaîne d’approvisionnement de la Chine?

Pour mieux comprendre comment le coronavirus perturbe la fabrication en Chine, nous avons parlé à Sravan Kundojjala, directeur associé de Strategy Analytics. Sravan couvre l’industrie manufacturière chinoise depuis plus d’une décennie et est idéalement placé pour fournir des informations sur les fournisseurs de puces comme Qualcomm, MediaTek et HiSilicon. Voici son point de vue sur l’arrêt prolongé:

En général, l’année civile (CY) T1 est saisonnièrement un trimestre faible pour les fabricants de smartphones et de puces. Toute perturbation, déclenchée par le Coronavirus, entraînera probablement des revenus trimestriels encore plus faibles pour les fabricants de smartphones et de puces.

Qualcomm: Qualcomm est fortement exposé aux fournisseurs chinois de smartphones (Xiaomi, Oppo, Vivo, Lenovo, etc.) et les fabricants chinois représentaient plus de 40% du chiffre d’affaires des semi-conducteurs de Qualcomm en 2019. Qualcomm devrait bien performer au premier trimestre 2020 malgré la faible saisonnalité et le coronavirus préoccupations. Les prévisions de Qualcomm pour le premier trimestre de 2020 suggèrent que ses expéditions de modems diminueront de 7 à 21% en glissement annuel, mais les revenus augmenteront de 5 à 21%, tirés par les prix de vente moyens élevés des puces 5G et des puces frontales RF. Qualcomm devrait également enregistrer une forte croissance séquentielle de 8-24% de ses revenus de semi-conducteurs au premier trimestre 2020, tirée par les lancements 5G.

MediaTek: Le chiffre d’affaires de MediaTek devrait baisser de 7 à 15% sur une base séquentielle, mais augmenter de 4 à 14% sur une base annuelle au premier trimestre 2020. Cette baisse séquentielle ne peut pas toutes être attribuées au Coronavirus, car le premier trimestre en général est un quartier faible. Les clients chinois de MediaTek représentaient plus de 50% de son chiffre d’affaires total sur les puces mobiles en 2019.

HiSilicon: HiSilicon, fournisseur interne de Huawei, est susceptible de subir un coup, Huawei étant fortement exposé à la Chine.

Samsung: Les activités de modem de Samsung ne devraient pas être affectées car son principal client, Samsung Mobile, a une faible part en Chine. Les activités de mémoire de Samsung sont exposées aux OEM chinois et sont susceptibles de connaître des turbulences.

Il y a beaucoup de choses à déballer ici. Commençons par Qualcomm: il est intéressant de voir que Qualcomm prévoit une augmentation des revenus de l’ordre de 8 à 24% malgré une baisse des ventes, et cela est directement attribuable à son passage à la 5G. Le produit phare de Qualcomm 2020 est un chipset 5G uniquement, et il semble que la décision d’emprunter cette voie soit payante pour le vendeur de puces.

MediaTek et HiSilicon seront davantage affectés, les deux marques étant plus dépendantes du marché chinois. Parmi les quatre principaux fabricants de chipsets, Samsung est le seul à être relativement indemne, car il ne possède pas d’installations de fabrication en Chine. Le principal client de Samsung LSI est Samsung Electronics, et avec une production principalement concentrée sur la Corée du Sud et le Vietnam, Samsung n’est pas immédiatement affecté par le virus.

Qu’est-ce que cela signifie pour les fabricants de téléphones?

TrendForce a publié un rapport détaillé documentant comment le coronavirus affectera la production dans l’industrie technologique. Ses prévisions indiquent que la production de smartphones baissera de 12% ce trimestre, le plus bas en cinq ans. Le segment des montres connectées et portables devrait atteindre un succès de 16% et la production de portables devrait baisser de 12,3%.

Les marques de téléphones chinois dominent les ventes dans la plupart des régions du monde, et nous avons discuté avec Huawei, Xiaomi, Realme et OPPO pour savoir comment le coronavirus et les arrêts qui ont suivi ont affecté leurs plans à court terme.

Xiaomi

Xiaomi devait dévoiler la série Mi 10 à un public mondial le 23 février, mais cet événement a été repoussé. Xiaomi prévoit de lancer le téléphone un peu plus tard ce trimestre, mais le lancement chinois n’a pas été affecté. Xiaomi a repoussé son événement de lancement de deux jours, mais il a réussi à lancer la série Mi 10 en Chine le 13 février, les Mi 10 et Mi 10 Pro devant être mis en vente dans le pays sous peu.

Xiaomi estime que l’arrêt prolongé aura probablement un impact sur sa chaîne d’approvisionnement, le secteur manufacturier évaluant la situation quotidiennement. Xiaomi a dû augmenter temporairement le prix de la variante 4 Go / 64 Go du Redmi Note 8 en raison de l’impact. Enfin, la société affirme qu’elle explore des canaux d’approvisionnement alternatifs pour répondre à la demande locale. D’un porte-parole de Xiaomi:

Les affaires sont essentielles mais la valeur de la vie humaine est la plus grande priorité de l’entreprise. Nous continuons à adopter toutes les mesures pour assurer la sécurité de nos employés et partenaires et continuons d’évaluer la situation en temps réel. La fermeture prolongée en Chine est susceptible d’avoir un impact sur notre chaîne d’approvisionnement et, il y a un risque d’impact sur le quantum global des fournitures de composants.

Alors que nous travaillons à explorer des canaux d’approvisionnement alternatifs pour les composants et les matières premières, l’impact immédiat est que la pénurie pourrait entraîner une pression négative sur les prix de ces composants. Cela a conduit à une augmentation temporaire du prix du produit. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.

Huawei

Huawei est le plus grand fabricant de téléphones chinois et celui qui semble le mieux résister à la tempête. C’est la seule marque qui n’a pas reporté son lancement de MWC, le fabricant devant encore présenter de nouveaux appareils le 23 février. Il diffusera l’événement en direct, et il est probable que nous verrons la série P40 faire ses débuts la semaine prochaine.

Les tribulations de Huawei avec le gouvernement américain ont commencé il y a près d’un an, et le fabricant a stocké du matériel lors d’un événement où il est coupé de l’approvisionnement en composants. Cela a payé pour la marque, car elle semble avoir des pièces adéquates au moins à court terme.

Vrai moi

Realme a réalisé d’énormes gains en Inde au cours de 2019, et la marque appartenant à BBK était prête à présenter ses produits sur une scène mondiale pour la première fois au MWC 2020. Ce n’était pas le cas, et Realme a annoncé qu’elle déploiera ses derniers appareils le mois prochain, y compris son premier téléviseur.

Les ventes de Realme étant limitées principalement à l’Inde, la marque a indiqué que l’arrêt prolongé ne causait pas de retards importants dans ses plans de déploiement. De Realme:

Il n’y a eu aucun effet significatif sur les stocks / la production de biens réels en Inde pendant la période épidémique. Tous les smartphones Realme vendus en Inde sont fabriqués en Inde, avec plus de 7500 employés locaux et plus de 50% de fournitures locales. Notre chaîne d’approvisionnement n’a pas été affectée pour le moment. Nous sommes tous prêts à proposer de nombreuses technologies et produits passionnants en Inde.

Pour des raisons objectives telles que des entraves logistiques et des retards dans la reprise du travail provoqués par l’épidémie, certains approvisionnements en provenance de Chine pourraient subir de légers retards, mais aucun impact majeur n’est désormais disponible pour nos futurs plans de produits. Nous suivons de près l’impact causé à l’ensemble de l’industrie des smartphones et prendrons toutes les mesures nécessaires et veillerons à ce que la production et les ventes puissent répondre aux besoins des consommateurs indiens.

OPPO

OPPO devrait lancer la série Reno 3 sous peu, et bien que ses plans de lancement ne semblent pas affectés dans une large mesure, le porte-parole de la société ne commenterait aucun problème avec la chaîne d’approvisionnement.

Il est possible que BBK soit aussi affecté que les autres fabricants; seulement ne pas le dire publiquement. Nous devrons attendre et voir comment cette situation se déroule, et nous mettrons à jour à mesure que nous aurons plus d’informations.

Samsung

De manière caractéristique, Samsung a refusé de fournir une déclaration lorsqu’on lui a demandé un commentaire. Le fabricant sud-coréen ne possède plus d’installations de fabrication de téléphones en Chine – ayant fermé sa dernière usine en 2019 – mais il s’approvisionne toujours en composants du pays.

Samsung est le seul fabricant de téléphones qui n’est pas directement touché par l’arrêt du coronavirus, car la marque fabrique désormais la plupart de ses téléphones au Vietnam et en Inde. Mais la marque n’est pas totalement à l’abri, car elle dépend toujours de la Chine pour son activité DRAM.

Nous ne savons toujours pas combien de temps il faudra pour que les choses se calment

Les chercheurs travaillent sur un vaccin pour COVID-19, mais il reste encore 12 à 18 mois. Pour des mises à jour en temps réel sur l’épidémie et les mesures préventives, vous devez suivre la page dédiée du CDC. Les dernières données suggèrent que la propagation de la contagion commence à ralentir, mais avec des dizaines de milliers de personnes touchées, c’est loin d’être terminé.

Nous suivrons de près l’impact du virus sur l’industrie de la technologie, alors revenez tous les quelques jours pour les dernières mises à jour.