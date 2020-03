Coronavirus COVID-19: impact sur iPhone, Mac et WWDC d’Apple

L’épidémie de coronavirus COVID-19 s’est propagée dans le monde entier depuis janvier et, jusqu’à présent, elle a eu un impact majeur sur la production et les ventes d’appareils d’Apple dans les pays touchés comme la Chine.

Alors que le virus continue de se déplacer aux États-Unis et dans d’autres pays, il pourrait entraîner des problèmes de production et d’approvisionnement pendant plusieurs mois et entraîner l’annulation d’événements comme la WWDC. Ce guide couvre tout ce que nous savons de l’impact du COVID-19 sur Apple.

Coronavirus expliqué

Le SRAS-CoV-2 est un virus de la famille des coronavirus qui est apparu à Wuhan, en Chine en décembre 2019, et la maladie qu’il provoque est le COVID-19. On pense que le virus est originaire d’un marché de fruits de mer où des viandes animales exotiques étaient vendues, bien que des scientifiques chinois aient suggéré qu’il pourrait être originaire ailleurs et se propager ensuite sur le marché.

Génétiquement, le SARS-CoV-2 a été trouvé comme ayant une similitude avec les coronavirus chez les chauves-souris, qui est l’animal dont il pourrait provenir, bien que les chercheurs croient qu’un animal secondaire tel qu’un pangolin a été impliqué dans la transmission.

Le SRAS-CoV-2 est connu comme un coronavirus en raison de sa forme, qui est circulaire avec des peplomars en forme de club en saillie qui ressemblent à l’aura corona qui entoure le soleil et les autres étoiles.

Les coronavirus provoquent des infections des voies respiratoires, et bien que de nombreux coronavirus chez l’homme provoquent des problèmes légers similaires à une version froide, plus rares sont plus dangereux. D’autres exemples de coronavirus qui ont déclenché des alarmes dans le passé incluent le SRAS et le MERS, qui étaient tous deux plus mortels que le SRAS-CoV-2, mais pas aussi répandus. Les symptômes comprennent de la fièvre, une toux sèche et un essoufflement.

Peu importe d’où vient le SRAS-CoV-2, le virus a infecté plus de 95 000 personnes et en a tué plus de 3 000, principalement en Chine. Il s’est propagé à plus de 50 endroits dans le monde, y compris aux États-Unis, et aux États-Unis en particulier, il y a eu des cas de transmission communautaire, où les professionnels de la santé ne sont pas sûrs de la façon dont le virus a été contracté.

Beaucoup de jeunes qui contractent le COVID-19 se sont rétablis, mais comme il s’agit d’un nouveau virus, il existe encore de nombreuses inconnues, et les personnes âgées plus sujettes aux problèmes respiratoires n’ont pas aussi bien résisté. Il existe également des inconnues quant à l’étendue de la transmissibilité du virus, ce qui a conduit à l’annulation d’événements mondiaux à mesure qu’il se propage.

Pour ceux qui veulent plus d’informations sur l’épidémie de COVID-19, le site Web du CDC est une bonne source.

Impact du coronavirus sur les ventes d’appareils d’Apple

Lorsque les nouvelles de COVID-19 se sont propagées fin janvier et que le nombre d’infection a commencé à augmenter, Apple a fermé tous les magasins de détail, les bureaux corporatifs et les centres de contact en Chine pendant deux semaines ou plus.

De nombreux magasins ont commencé à rouvrir fin février, mais certains magasins sont restés fermés en mars, tandis que d’autres magasins qui ont rouvert en février fonctionnent à des horaires réduits.

La fermeture de magasins, les horaires d’ouverture réduits, les interdictions de voyager et les quarantaines imposées par le gouvernement, et la crainte du public de contracter le coronavirus dans les espaces publics ont entraîné une baisse de la circulation piétonne dans les magasins en Chine, ce qui a eu un impact significatif sur les ventes d’Apple dans le pays.

Impact du coronavirus sur la production d’appareils d’Apple

De nombreux fournisseurs d’Apple en Chine ont été contraints de fermer la production pendant plusieurs semaines début février, les fermetures d’usines étant prévues juste après les vacances du Nouvel An lunaire. Les principaux fournisseurs d’iPhone qui comprennent Foxconn et Pegatron ont été fermés pendant un certain temps car une épidémie de COVID-19 sur un campus fournisseur où les travailleurs vivent dans des quartiers étroits serait dévastatrice.

Les usines d’Apple étaient en activité de la mi-février à la fin de février pour la plupart, mais les restrictions de voyage en provenance des zones fortement touchées en Chine, les quarantaines obligatoires et les faibles taux de retour de la main-d’œuvre ont entraîné des retards et les usines ont atteint leur pleine capacité de production. Des épidémies dans de nouveaux pays comme la Corée du Sud ont également entraîné des fermetures d’usines.

Les problèmes de fournisseur ont déjà conduit certains produits Apple à avoir des délais de livraison longs, tels que les versions à la demande de l’iMac, de l’iMac Pro, de Mac Pro et de MacBook Pro, et cela pourrait être plus problématique dans les mois à venir en tant que composant existant. les approvisionnements diminuent.

Les analystes ont réduit leurs expéditions estimées d’appareils pour le premier semestre 2020 en raison du coronavirus, et l’impact global du coronavirus dans le reste de 2020 reste à voir.

Les rumeurs suggèrent qu’Apple prévoit d’aller de l’avant avec le lancement de l’iPhone à bas prix qui est attendu en mars, mais il est possible qu’il puisse y avoir des problèmes d’approvisionnement. La gamme d’iPhone 2020 est également à risque, sur laquelle Apple commence à travailler beaucoup plus tôt dans l’année.

Apple a mis en place des restrictions de voyage pour ses employés, et les employés n’ont pas pu se rendre en Chine pour commencer le processus de préparation qui a lieu avant la fabrication de nouveaux iPhones. En février, les employés d’Apple se rendent généralement en Chine pour perfectionner leurs processus de fabrication avec des partenaires comme Foxconn, et les retards ont le potentiel de réduire le temps dont Apple a besoin pour finaliser les commandes de puces et autres composants pour iPhone.

On ne sait pas encore si et comment ces problèmes entraîneront des problèmes de production avec les iPhones 2020 d’Apple, mais jusqu’à présent, les rumeurs suggèrent qu’Apple est toujours sur la bonne voie pour lancer les nouveaux iPhones à l’automne 2020.

La production d’appareils sur les appareils actuels et à venir continuera d’être impactée jusqu’en avril, et l’analyste fiable d’Apple Ming-Chi Kuo ne pense pas que la production d’iPhone s’améliorera considérablement jusqu’au deuxième trimestre 2020.

Réponse d’Apple au coronavirus

Apple a annoncé en janvier son intention de donner de l’argent à des groupes dédiés à la lutte contre l’épidémie de COVID-19 en Chine, et plus tard, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré qu’il ferait plus que doubler les dons de la société.

Comme mentionné précédemment, Apple a temporairement fermé tous les bureaux et magasins de détail en Chine en réponse au virus. Les bureaux corporatifs sont maintenant rouverts et les magasins sont en train de rouvrir.

Selon le PDG d’Apple, Tim Cook, la principale préoccupation d’Apple est la santé et la sécurité de ses employés, des partenaires de la chaîne d’approvisionnement, des clients et des communautés dans lesquelles il opère, Apple accordant la priorité aux personnes plutôt qu’aux revenus.

Réductions des revenus en mars

À la mi-février, Apple a annoncé que ses prévisions financières pour le trimestre de mars seraient insuffisantes en raison de l’épidémie de COVID-19. Lors de l’appel aux résultats de janvier, Apple a déclaré qu’il prévoyait un chiffre d’affaires de 63 à 67 milliards de dollars au cours du trimestre de mars, mais ce n’est plus un objectif que la société sera en mesure d’atteindre.

Apple a cité la baisse de la demande des clients en Chine et la limitation des approvisionnements d’iPhone dans le monde entier comme facteurs conduisant à des revenus inférieurs aux prévisions. Nous ne connaîtrons pas l’ampleur de l’impact du coronavirus sur les ventes avant le prochain appel de revenus d’Apple, qui devrait avoir lieu en avril.

Apple Stock

Le stock d’Apple a fluctué de manière extravagante en raison de l’incertitude causée par la propagation du COVID-19. Le 16 février, l’action d’Apple a atteint un cours de clôture record de 327,20 $, mais le 28 février, elle avait chuté à 260 $. Au 2 mars, il revenait à 298 $ par action.

Les cours des actions pourraient continuer de faire des va-et-vient pendant que les analystes et les actionnaires tentent de déterminer l’impact à long terme du coronavirus.

Coronavirus et WWDC

Avec COVID-19 maintenant répandu à travers le monde, de nombreuses entreprises ont annulé ou reporté des événements majeurs qui verraient les gens se rassembler en grand nombre.

Le Mobile World Congress, un salon majeur des smartphones qui a lieu en février, a été le premier à être annulé. La Game Developers Conference, un événement de jeu majeur qui devrait avoir lieu à San Francisco en mars, a été annulée, l’événement d’E / S de Google a été supprimé, et Facebook a également récemment annulé F8, sa conférence annuelle des développeurs qui aurait eu lieu en mai.

L’annulation de F8 présente un intérêt particulier car il s’agit d’un événement très similaire à la WWDC. Le F8 attire environ 5 000 personnes et devait se tenir au McEnery Convention Center de San Jose, en Californie, où Apple héberge désormais la WWDC.

Le F8 devait avoir lieu les 5 et 6 mai, soit environ un mois avant la date à laquelle Apple devrait organiser la WWDC cette année. Apple n’a pas fourni de dates fermes pour la WWDC en 2020, mais sur la base des événements de l’année dernière, nous nous attendons à ce que Apple la tienne du 8 au 12 juin.

Étant donné que Facebook a annulé F8, Apple pourrait envisager une décision similaire, mais pour le moment, rien ne dit si l’événement pourrait être reporté ou annulé. Si la WWDC finit par être annulée, Apple peut choisir de partager toutes ses informations de développeur en ligne tout en tenant une petite keynote juste pour que les médias annoncent de nouveaux logiciels et produits.

De même, on ne sait pas non plus comment le coronavirus affectera les plans d’Apple pour un événement en mars, s’il existe effectivement des plans pour un événement fin mars.

À Cupertino, en Californie, où se trouvent les campus d’Apple, des infections multiples à coronavirus ont été signalées sans source connue. Ces cas seraient des cas de transmission communautaire car les personnes en question n’ont pas voyagé dans un pays où une épidémie est connue et n’ont pas été en contact avec des personnes infectées par le voyage.

La façon dont COVID-19 se propage dans la région de la baie dictera ce qu’Apple décidera de faire dans les semaines à venir.

Commentaires du guide

Vous avez des questions sur l’impact de COVID-19 sur Apple, vous savez quelque chose que nous avons omis ou vous souhaitez donner votre avis sur ce guide? Envoyez-nous un e-mail ici. .