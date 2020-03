Coronavirus et technologie: liste continue des annulations d’événements, des perturbations, des retards de produits, etc.

COVID-19 s’est propagé dans 108 pays à travers le monde et le coronavirus ne montre aucun signe de ralentissement. Le virus se révèle particulièrement dévastateur en Italie, le pays ayant connu 463 décès sur plus de 9 000 cas, juste derrière la Chine. COVID-19 a effectivement fermé l’industrie du transport aérien, la plupart des pays vérifiant les passagers internationaux pour détecter les signes d’infection.

Le coronavirus a eu un impact énorme sur l’industrie technologique, affectant la chaîne d’approvisionnement mondiale et provoquant des retards de produits interminables. Voici les dernières informations sur COVID-19 et comment cela affecte l’industrie technologique.

11 mars 2020: l’E3 n’aura pas lieu cette année

L’un des plus grands événements de l’industrie du jeu vidéo n’aura pas lieu cette année. L’E3 a été officiellement annulé en raison des craintes liées aux coronavirus, l’événement de trois jours initialement prévu du 9 au 11 juin. C’est un coup dur pour l’industrie du jeu, et il est possible que les marques annoncent de nouveaux jeux dans des jeux virtuels dédiés événements.

Google recommande maintenant que tout son personnel en Amérique du Nord travaille à domicile. Le géant de la recherche avait auparavant dit au personnel à temps plein des bureaux de San Francisco, Dublin et Seattle de travailler à distance, mais cela est désormais étendu à toute l’Amérique du Nord.

10 mars 2020: le marché boursier américain chute, le segment des téléphones chinois connaît une baisse massive de 54,7% en glissement annuel

Les envois de téléphones en Chine ont subi un énorme coup en février en raison de l’épidémie de coronavirus. Le South China Morning Post note que les chiffres d’une année sur l’autre ont baissé de 54,7%, les goûts de Huawei et Xiaomi étant considérablement affectés. Les livraisons d’Apple ont également diminué de plus de 50% le mois dernier.

Huawei dévoilera désormais la série P40 lors d’un événement en ligne uniquement. Le constructeur a prévu un événement à Paris le 26 mars, mais est passé à un événement virtuel à cause du coronavirus.

Les grandes entreprises technologiques ont subi un coup dur alors que la Bourse a connu sa pire journée depuis la crise de 2008. Alphabet, Apple, Microsoft et Amazon ont perdu cumulativement plus de 300 milliards de dollars de valeur en une journée.

Obtenez des données mondiales en temps réel sur COVID-19

La meilleure ressource pour obtenir des informations en temps réel sur les taux d’infection au COVID-19 dans le monde est le tableau de bord mis à jour par le Center for Systems Science and Engineering de Johns Hopkins. Il fournit une vue en temps réel de la propagation du virus dans le monde et présente une ventilation par pays des taux d’infection et du nombre total de décès / récupérations.

Vous obtenez également une ventilation par ville des cas de COVID-19 aux États-Unis, au Canada et en Australie. Le tableau de bord se connecte à plusieurs sources de données, notamment l’Organisation mondiale de la santé, les Centers for Disease Control and Prevention, la Commission nationale chinoise de la santé, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et les données des autorités locales. Vous pouvez également vous rendre à l’OMS et au CDC pour en savoir plus sur le virus et comment vous pouvez rester en sécurité:

Liste des annulations / événements en ligne uniquement en raison de COVID-19

COVID-19 a provoqué plusieurs annulations, dont le Mobile World Congress, le plus grand événement lié à la téléphonie mobile au monde. Avec le risque croissant d’infection et les restrictions sur les voyages dans le monde, la plupart des marques reportent, annulent ou passent à des événements virtuels pour limiter la propagation du coronavirus.

E3 2020 (9-11 juin): L’Electronic Entertainment Expo (E3) annuelle a été annulée par crainte de coronavirus. L’événement devait avoir lieu à LA, et avec la ville en état d’urgence, les organisateurs de l’E3 ont décidé d’annuler l’événement de trois jours. C’est la première fois depuis 1996 que l’événement n’a pas lieu.

Coachella (10-19 avril): Coachella a été reportée à octobre. L’événement musical se déroulera désormais du 9 au 18 octobre au lieu du 10 au 19 avril.

SXSW 2020 (13-22 mars):: SXSW 2020 a été annulé une semaine avant son début prévu. C’est la première fois que l’événement est annulé, et son sort est scellé lorsque des entreprises technologiques – dont Amazon, Apple, Netflix, Facebook et Intel – se retirent avec de grandes maisons de disques.

Conférence des développeurs de jeux (GDC): Initialement prévu du 16 au 20 mars, l’événement a été reporté à une date ultérieure cet été. Nous n’avons pas encore de détails sur les dates, mais nous mettrons à jour une fois que nous en entendrons plus.

Mobile World Congress (24-27 février): Le plus grand événement lié à la téléphonie mobile de l’année a été l’un des premiers à être annulé en raison de l’épidémie de coronavirus. Avec le retrait de grandes marques comme Intel, LG, Ericsson, Vivo et d’autres, la GSMA a dû débrancher la tranche de MWC de cette année.

De nombreux événements technologiques se déroulent toujours comme prévu, mais seront désormais organisés en ligne pour empêcher la propagation du coronavirus. Cela inclut les E / S annuelles de Google, où le géant de la technologie présente généralement ses derniers efforts logiciels. Voici les événements qui se dérouleront désormais sur Internet:

Huawei P40 dévoilé (26 mars): Huawei avait initialement prévu de dévoiler le P40 et le P40 Pro lors d’un événement à Paris le 26 mars, mais le fabricant chinois est désormais passé à un événement uniquement en ligne.

Microsoft MVP Global Summit (16 – 19 mars): Le sommet annuel de Microsoft donne aux MVP de l’entreprise la possibilité de se connecter et de participer à des discussions techniques sur le campus de Redmond de Microsoft. L’événement de cette année sera exclusivement virtuel, Microsoft notant qu’il travaille à mettre en place un «ensemble de sessions virtuelles inclus dans le monde» pour s’adapter à différents fuseaux horaires.

Conférence sur la technologie NVIDIA GPU (GTC): NVIDIA est prêt à fournir des détails sur ses cartes vidéo de nouvelle génération, donc il y a beaucoup d’excitation autour de GTC 2020. Le discours d’ouverture du PDG de NVIDIA Jensen Huang et toutes les sessions de l’événement seront désormais diffusés en ligne, avec l’événement prévu pour démarrer off le 26 mars.

Sommet Adobe: Chaque année, Adobe amène ses clients et partenaires à Las Vegas et partage des informations sur ses derniers produits. Le volet d’Adobe Summit de cette année aura lieu en ligne, et Adobe devrait commencer le 29 mars.

Google Cloud Next (6 au 8 avril):Google est en train de “transformer” son événement Cloud Next ’20 en un “événement mondial gratuit et mondial de plusieurs jours” avec des centaines de sessions diffusées numériquement. Google rembourse les billets payés et inscrit automatiquement tous ceux qui ont payé pour son événement virtuel. L’événement étant désormais en ligne, tout le monde peut s’inscrire et se connecter à toutes les sessions.

Facebook F8 (5 – 6 mai): Facebook a mis fin à son événement annuel pour les développeurs, et la société a déclaré qu’elle s’appuierait plutôt sur une combinaison d ‘”événements hébergés localement, de vidéos et de contenu diffusé en direct”. Plus de détails seront fournis avant la date de l’événement.

E / S Google (du 12 au 14 mai): L’événement annuel d’E / S de Google est l’endroit où le géant de la recherche présente ses derniers développements. L’événement de cette année a été mis en ligne, et toute personne qui a acheté un billet recevra un remboursement complet et une entrée automatique dans I / O 2021. Google dit qu’il “explorera d’autres façons d’évoluer Google I / O pour mieux se connecter avec notre développeur communauté “au cours des prochaines semaines.

D’autres événements majeurs tels que la Conférence mondiale des développeurs d’Apple, Computex et Gamescom sont toujours prévus pour le moment, mais nous devrons attendre et voir si cela change dans les semaines à venir. L’E3 en particulier pourrait être affecté car Los Angeles est actuellement en état d’urgence.

Retards de produit dus au coronavirus

Le coronavirus a effectivement fermé l’industrie manufacturière chinoise pendant plusieurs semaines, ce qui aura des effets à long terme pour les marques technologiques. C’est comme d’habitude pour l’industrie, car la plupart des fabricants stockent des produits des mois à l’avance, mais nous voyons déjà Apple et Microsoft réduire leurs prévisions de revenus pour le premier trimestre 2020.

L’effet réel du coronavirus se fera sentir dans les prochaines semaines alors que les composants seront en pénurie. Bien que des entreprises comme Samsung ne comptent plus sur la Chine pour la fabrication, les composants individuels qui entrent dans votre téléphone sont toujours fabriqués principalement dans le pays. Nous surveillerons la situation de près, mais pour l’instant il n’y a pas eu de retards importants sur le produit à cause du virus.

L’effet de COVID-19 sur l’industrie technologique

