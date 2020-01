Coronavirus: Meilleures ressources en ligne et comment votre smartphone peut vous aider

Source: Joe Maring / Android Central

Si vous gardez un œil sur vos chaînes d’actualités locales, vos applications d’actualités, Twitter, etc., vous avez probablement entendu une chose ou deux sur quelque chose appelé le “Coronavirus”.

Il y a beaucoup de points de vente sur la maladie et des foules de gens qui disent un tas de choses différentes à ce sujet, et avec tant de conversations, il peut être difficile de se concentrer sur les faits essentiels et d’avoir une compréhension générale de ce qui se passe .

Dans cet article, nous avons rassemblé une liste de ressources que nous vous recommandons de consulter pour tout savoir sur le coronavirus, ce que c’est, les mesures préventives que vous pouvez commencer à utiliser, et bien plus encore.

CDC

Source: CDC

Si vous voulez un guichet unique pour en savoir plus sur le coronavirus, vous ne pouvez pas vous tromper avec le site Web du Center for Disease Control. La page Coronavirus est divisée en quatre sections principales, notamment:

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Informations sur les nouvelles épidémies de coronavirus 2019

Symptômes et diagnostic

Transmission

Prévention et traitement

La première page offre un bref explicateur de l’épidémie dont tout le monde parle en ce moment, les trois autres fournissant des informations plus générales sur le coronavirus.

En plus de la richesse des informations, vous pouvez télécharger deux fichiers PDF, offrant des détails plus approfondis sur ce que vous devez savoir sur cette épidémie spécifique et ce que vous devez faire si vous tombez malade avec cette dernière itération de la maladie.

En savoir plus au CDC

Organisation mondiale de la santé

Source: Organisation mondiale de la santé

L’Organisation mondiale de la santé (également appelée OMS) est une autre excellente ressource que vous devriez vous familiariser.

Le site Web de l’OMS est également joliment aménagé, offrant quatre sections principales à explorer. Le premier est un espace de questions-réponses, qui met en évidence une vidéo dans laquelle le Dr Maria Van Kerkhove de l’Organisation mondiale de la santé donne un explication rapide d’une minute sur le coronavirus. Elle explique d’où vient le coronavirus, ce que vous pouvez faire pour vous protéger, et plus encore.

Vous trouverez également des sections du site mettant en évidence les dernières nouvelles concernant l’épidémie actuelle de coronavirus, des conseils de voyage, des infographies faciles à lire et des sujets connexes sur le coronavirus qui fournissent plus d’informations de fond.

En savoir plus à l’Organisation mondiale de la santé

WebMD

Source: WebMD

Nous nous sommes tous probablement retrouvés sur WebMD à un moment ou à un autre lorsque nous essayons de comprendre pourquoi nous avons une douleur à la jambe ou ce qu’est cette éruption cutanée étrange. En ce qui concerne les sources fiables d’informations sur la santé sur Internet, WebMD est l’un des meilleurs.

La page Coronavirus de WebMD explique ce qu’est le Coronavirus, les symptômes courants et ce que vous pouvez faire pour vous empêcher de le contracter.

Les informations ici sont plus généralisées sur la maladie centrale et pas tellement toutes les dernières mises à jour concernant l’épidémie en cours, donc si c’est ce que vous recherchez, WebMD vous soutient.

En savoir plus sur WebMD

CNN

Source: CNN

D’un autre côté, si vous êtes intéressé à rester à jour avec les derniers événements de l’épidémie de Cornoavirus 2020, CNN a fait un excellent travail pour le couvrir en détail.

La page liée ci-dessous est une plaque tournante pour tout ce que CNN a couvert sur le coronavirus, montrant tous les articles écrits dans l’ordre du plus récent au plus ancien et indiquant clairement depuis combien de temps l’article a été écrit – vous aidant à savoir quelles sont les dernières informations et ce qui est peut-être dépassé.

Les informations générales sur le coronavirus font défaut sur le site de CNN, mais quand il s’agit de dernières nouvelles et histoires, c’est là que vous voulez être.

En savoir plus sur CNN

Gardez-vous – et votre téléphone – protégés

À ce stade, il n’y a pas beaucoup d’informations sur la façon dont le coronavirus est transmis, bien que la plupart des experts médicaux pensent que c’est par un contact étroit et soutenu avec une personne infectée. Bien que ce soit une bonne idée d’acheter un masque N95 de haute qualité à porter lorsque vous êtes en déplacement, c’est également une excellente idée d’obtenir un kit de nettoyage de téléphone décent, comme celui ci-dessous.

Écran propre en déplacement

Lingettes pour écrans mobiles ZEISS (boîte 60ct)

Si vous avez tendance à nettoyer votre écran lorsque vous n’êtes pas à la maison avec vos bouteilles spritzer, j’adore absolument ces lingettes à usage unique. J’en garde quelques-uns dans mon sac pour essuyer mon écran après qu’il soit tout en sueur et crasseux quand je suis en déplacement.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.