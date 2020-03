Coronavirus oblige Universal à proposer de nouveaux films en location

L’épidémie de coronavirus oblige des tonnes de personnes à rester loin des cinémas. Les gouvernements locaux forcent les théâtres à fermer pendant au moins quelques semaines. En raison de cette tendance, Universal Pictures a décidé d’apporter son ardoise théâtrale actuelle à la maison. Le studio hollywoodien a déclaré que plusieurs de ses derniers films seront bientôt disponibles pour la location en ligne et le streaming, bien avant leurs débuts numériques normaux. Cela inclut le prochain film d’animation Trolls World Tour. Il sera également disponible à la location en ligne à la même date qu’il était censé être dans les salles, le 10 avril.

Le Hollywood Reporter a annoncé que les autres films d’Universal actuellement en salles (The Invisible Man, Emma et The Hunt) seront disponibles à la location en ligne à partir de divers points de vente numériques à partir du vendredi 20 mars. Les clients peuvent louer et diffuser chaque film pour 48 heures pour 19,99 $ aux États-Unis. Bien que cela soit beaucoup plus cher que le prix de location en ligne normal d’un film, les clients les rapprochent beaucoup plus de leur date de sortie en salles.

Universal a ajouté que tous les films du calendrier de sortie actuel du studio en 2020 pourraient ne pas suivre cette même formule. Une décision quant à savoir si d’autres films Universal à venir seront mis en ligne de la même manière sera prise à l’avenir. Universal a déjà retardé un gros film de franchise, Fast 9, d’une date de sortie du 22 mai à un mois d’avril 2021.

Il est clair qu’Universal craint que les salles de cinéma ne soient fermées ou évitées par de grandes foules pendant un certain temps. La publication de leur liste actuelle de locations en ligne est une tentative de récupérer une partie des revenus qui sont perdus pendant que ces films restent dans les salles.

La grande question: d’autres studios de cinéma emboîteront-ils le pas et offriront-ils leurs films de cinéma actuels et à venir avec la même formule de location en ligne?

