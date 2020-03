Cortana sera bientôt supprimé du lanceur Microsoft

L’assistant virtuel Cortana de Microsoft n’a jamais atteint la part de marché nécessaire pour concurrencer Google Assistant et Alexa, et Microsoft commence à réduire ses ambitions. L’application Android Cortana a déjà été supprimée dans plusieurs pays, et maintenant Microsoft la retire de son lanceur d’applications Android.

Un nouveau billet de blog de Microsoft a révélé que Cortana était en train d’être retravaillé pour offrir une “assistance de productivité personnelle améliorée et transparente”, se concentrant sur des tâches telles que les rappels, la gestion des calendriers et des e-mails, etc. Certaines fonctionnalités, comme le contrôle de la lecture de musique et des compétences tierces, sont supprimées de la version Windows 10 de Cortana.

Enfin, Microsoft a annoncé qu’il “désactiverait les services Cortana dans le lanceur Microsoft sur Android d’ici la fin avril”. Ceux d’entre vous qui souhaitent continuer à utiliser l’assistant peuvent toujours télécharger l’application Cortana séparée.