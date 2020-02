Couleurs des bagues Alexa: que signifient-elles?

Les appareils Amazon Echo sont connus pour leurs couleurs de bague Alexa distinctes. Ceux-ci ont l’air très cool dans l’obscurité, mais leur objectif s’étend au-delà de l’esthétique cool. Connaître la signification des couleurs des anneaux est fondamental pour interagir avec l’appareil. Ceux qui se demandent encore ce que signifie chaque couleur sont venus au bon endroit, car nous sommes ici pour effacer tous vos doutes.

Couleur de la bague Alexa bleue

Le bleu est la couleur de la bague que vous verrez le plus souvent. Les appareils Amazon Echo émettent un anneau bleu tournant lorsqu’ils sont allumés. L’appareil affichera également un anneau bleu lors de l’écoute. De plus, un bleu plus clair indiquera la direction de la personne qui a réveillé le haut-parleur intelligent.

Une fois que l’utilisateur pose une question ou demande une action, la couleur de la bague Blue Alexa alternera entre le bleu et le bleu clair. Vous pouvez également voir une lumière bleue tournante qui se termine par un flash violet. Cela indique que la fonction Ne pas déranger a été activée.

Couleur de la bague Alexa blanche

Les appareils Amazon Echo utilisent une couleur d’anneau Alexa blanche pour afficher les niveaux de volume. Si le volume est réglé sur 100%, toute la sonnerie Alexa sera blanche. Si elle est à 50%, seule la moitié sera allumée. Vous avez eu l’idée. Si vous voyez jamais une couleur blanche tournante, cela signifie que Alexa Guard est en mode Absent.

Couleur de la bague orange Alexa

Lors de la connexion à votre réseau, la couleur deviendra orange et commencera à tourner.

Couleur de la bague Alexa pourpre

Une couleur d’anneau Alexa violette vous indique que l’appareil a du mal à se connecter au Wi-Fi. Vous pouvez vérifier votre routeur ou consulter les paramètres de l’appareil à l’aide de l’application Amazon Alexa.

Couleur de la bague verte Alexa

La couleur clignote en vert lorsque quelqu’un vous appelle ou vous dépose sur votre appareil. Cela se transformera en un feu vert tournant pendant un appel.

Couleur de l’anneau Alexa jaune

La couleur de la bague Alexa clignote en jaune lorsque vous avez un message non ouvert. Demandez simplement à Alexa de vérifier vos notifications ou de lire vos messages pour les entendre.

Couleur de l’anneau Alexa rouge

La couleur sera rouge continu lorsque le microphone de l’appareil Amazon Echo sera éteint. Cela se produit également lorsque vous éteignez l’appareil photo (si votre appareil en possède un).

Lumières éteintes

Lorsqu’un appareil Amazon Echo n’est pas allumé, cela signifie qu’il est à l’écoute et prêt pour vos commandes. Ça ou c’est débranché.

Maintenant, vous savez ce que toutes les couleurs des bagues Alexa signifient! Allez profiter pleinement de votre appareil Amazon Echo. Vous devriez également lire nos autres contenus Alexa pour apprendre à tirer le meilleur parti de votre assistant intelligent.