Courageux examen du navigateur – vaut-il la peine de passer à?

“Tu as combattu dans la Guerre des Navigateurs?” demanda Microsoft Edge. “Oui. J’étais autrefois un navigateur Web, le même que votre père », a déclaré Internet Explorer 6. OK, cela n’a pas tout à fait la même dynamique que la conversation de Luke et Obi Wan dans un nouvel espoir. Cependant, les guerres de navigateur ont été une chose à un moment donné. J’ai également pensé (à tort) qu’ils étaient terminés, à l’exception de quelques escarmouches. Mais de temps en temps, quelqu’un, quelque part, se dit: «Ce dont nous avons besoin, c’est d’un autre navigateur Web.» À ce moment-là, je gémissais et avançais normalement. Cependant, les choses sont un peu différentes avec le navigateur Brave.

Historiquement, un «nouveau navigateur Web» signifiait qu’un nerd voulait écrire un meilleur moteur de rendu HTML / CSS et un moteur JavaScript ultra-rapide, puis envelopper une interface utilisateur autour de lui. Le moteur

«Les guerres sont fondamentalement terminées avec le moteur Chromium, appelé Blink, qui alimente tout (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi). Les exceptions notables sont Firefox et Apple’s Safari.

Le navigateur Brave utilise Blink, il n’est donc pas spécial à cet égard. Ce qui le rend spécial, c’est l’accent qu’il met sur la protection de la vie privée et de la sécurité. Voyons ce que ce navigateur apporte à la table dans cette revue de navigateur Brave.

Le problème est le suivi des publicités

La plupart des navigateurs font un bon travail pour vous garder en sécurité lorsque vous naviguez. Il existe une prise en charge universelle des connexions HTTP sécurisées, une prise en charge des onglets de navigation privée (utile lorsque vous utilisez un ordinateur public et non le vôtre) et divers niveaux de prise en charge du sandboxing qui empêchent un onglet de voler des données à un autre. Cependant, un domaine où la vie privée a été lentement érodée est la publicité.

Pour être efficace, la publicité doit être ciblée. Il est inutile de me montrer des publicités sur du matériel d’escalade ou des poussettes, mais montrez-moi une publicité pour les dernières technologies et peut-être que je vais cliquer. Pour envoyer les bonnes annonces aux bonnes personnes, les annonceurs créent des profils virtuels sur vos activités de navigation Web et commencent à affiner vos goûts et vos aversions. Cela en soi semble assez inoffensif, voire utile. Cependant, les techniques de suivi utilisées par les annonceurs deviennent de plus en plus invasives.

La publicité en ligne coûte beaucoup d’argent. Google a un revenu annuel mesuré en milliards de dollars, 161 milliards de dollars pour 2019. La plupart de cet argent provient de la publicité. Bien sûr, il vend des applications et des films, propose des services cloud et vend des smartphones Pixel et des haut-parleurs intelligents Google Home. Mais la majeure partie de l’argent provient de la publicité. C’est beaucoup d’argent investi dans la vente d’annonces basées principalement sur un modèle où l’argent change de mains si, et seulement si, une annonce est cliquée.

Comme pour la plupart des entreprises, les frontières entre le comportement éthique et la poursuite incessante du profit semblent brouiller les sommes d’argent les plus importantes. Pendant longtemps, les annonceurs ont gagné. Mais les consommateurs ont commencé à se rebeller. Alors que des initiatives comme «Ne pas suivre» et le RGPD de l’UE ont tenté de couper les ailes des annonceurs, elles ont généralement été mal conçues et mal mises en œuvre. Pour la plupart des gens, le RGPD signifie simplement qu’ils doivent cliquer sur un message «J’accepte vos cookies» chaque fois qu’ils visitent un nouveau site Web.

L’option la plus radicale à la disposition des utilisateurs est de bloquer complètement les trackers de collecte de données, ce qui signifie à son tour bloquer la plupart des publicités.

Reprenez le contrôle avec le navigateur Brave

Il y a beaucoup d’options disponibles pour ceux qui souhaitent bloquer les trackers, mais Brave browser le rend facile et c’est le comportement par défaut. La plupart des plateformes publicitaires utilisent des techniques pour essayer de vous identifier et de vous suivre lorsque vous vous déplacez sur le Web. Un navigateur courageux bloque tout cela, vous permettant de naviguer librement. Outre les avantages en matière de confidentialité, il existe également une amélioration des performances. Selon les tests internes de Brave, le navigateur Web Brave peut charger le principal site d’actualités jusqu’à six fois plus rapidement que Chrome, Safari et Firefox sur mobile et sur ordinateur. Pourquoi? Parce que toutes les images supplémentaires, JavaScript et les données de suivi ne sont plus nécessaires.

Mais cela ne nuira-t-il pas aux éditeurs qui dépendent des revenus publicitaires?

La réponse simple est oui, et pour moi, c’est un énorme inconvénient. Des amateurs qui ont besoin de financer leurs sites Web ou chaînes YouTube aux sites Web indépendants sans entraves d’entreprise – comme Android Authority – les revenus publicitaires sont essentiels. Jusqu’à présent, je n’ai pas utilisé de bloqueur de publicité car je sais qu’un bon contenu n’est pas gratuit. Tout le monde a besoin de manger. Mais Brave a une réponse surprenante à ce problème – Brave Rewards.

Plutôt que de vous inciter à cliquer sur des publicités, Brave calcule anonymement la quantité d’attention que vous accordez aux sites que vous visitez. Une fois par mois, le programme Brave Rewards indemnisera les sites que vous avez visités. Vous pouvez également donner directement des conseils aux créateurs et supprimer tous les sites que vous ne souhaitez pas soutenir.

Brave a une alternative surprenante à la publicité traditionnelle: Brave Rewards.

La torsion est que la devise derrière Brave Rewards n’est pas le dollar américain, ni l’euro, ni même le yuan chinois, mais une crypto-monnaie appelée BAT (Basic Attention Token), qui elle-même utilise la blockchain Ethereum. L’idée est que la publicité numérique blockchain peut offrir un échange d’annonces numériques décentralisé et transparent.

La première étape du remplacement du modèle publicitaire traditionnel consiste à intégrer le navigateur Brave au grand public avec son utilisation intégrée des MTD. La deuxième étape consiste pour les utilisateurs, les éditeurs et les annonceurs à utiliser BAT comme moyen de financer la publicité et les services basés sur l’attention. Comme son nom l’indique, la valeur du jeton est dérivée de – ou dénommée par – l’attention des utilisateurs, la seule marchandise que vous devez dépenser lorsque vous utilisez le Web.

MTD, maintien et conseils

Comme toutes les crypto-monnaies, vous devez conserver vos jetons dans un portefeuille. Brave comprend un portefeuille anonyme qui est stocké localement sur votre ordinateur ou appareil mobile. Dans une future mise à jour, vous pourrez synchroniser le portefeuille sur tous vos appareils à l’aide d’un service de portefeuille en ligne. En remarque, la synchronisation des signets, etc. est actuellement désactivée dans le navigateur Brave car le système actuel est défectueux. Les développeurs travaillent sur Sync V2, qui sera compatible avec le protocole de synchronisation officiel de Google.

Vous pouvez gagner des jetons en consultant Brave Ads. Les publicités présentées sont basées sur vos centres d’intérêt, tels que déduits de votre comportement de navigation. Cependant, cette fois, aucune donnée personnelle ou historique de navigation ne quitte votre navigateur. Lorsque vous cliquez sur une annonce, vous gagnez une partie d’un BAT.

Lorsque vous voyez quelque chose que vous aimez en ligne, vous pouvez soutenir le créateur du contenu en envoyant un pourboire en guise de remerciement. Les créateurs vérifiés reçoivent leurs conseils pendant la première semaine de chaque mois civil. Vous pouvez également définir une contribution mensuelle récurrente.

Si vous souhaitez transformer une monnaie traditionnelle en MTD, vous pouvez financer votre portefeuille en utilisant Uphold.com. Uphold est une plateforme de monnaie numérique avec plus d’un million d’utilisateurs, couvrant plus de 50 devises et quatre produits. Je suis sceptique vis-à-vis des «plateformes de monnaie numérique» en général, car l’achat des pièces / jetons est facile, mais les reconvertir en argent réel a été – selon mon expérience – un défi.

Pour tester Uphold, j’ai lié mon portefeuille Brave à un compte Uphold. J’ai suivi le processus de vérification, qui comprenait des vérifications d’identité, etc., puis j’ai financé mon portefeuille à la somme de 10 £. Cela a ensuite été transformé en MTD 71,785044215959870653. Vous devez attendre 1 jour avant de pouvoir retirer l’argent. Après 24 heures, j’ai payé ma BAT 71.785044215959870653 sur un compte en euros. En moins de 4 heures, l’argent était sur mon compte! Il semble donc que les échanges du monde réel à la crypto au monde réel fonctionnent!

J’ai perdu environ 1 € dans le processus. Uphold promet 0% de commissions de négociation, 0% de frais sur les dépôts par carte de crédit et de débit et 0% de frais de retrait bancaires et cryptographiques, mais je suppose que j’ai perdu dans les taux de change!

Uphold va libérer une carte de débit liée à votre compte. Vous obtiendrez une carte à puce et à code PIN physique et une carte virtuelle pour acheter des trucs en ligne. Il s’agit d’une Mastercard, ce qui signifie qu’elle sera acceptée par des millions de commerçants et de distributeurs automatiques de billets à travers le monde. J’ai rejoint la liste d’attente et je suis le numéro 28 492 dans la file d’attente. Apparemment, je peux sauter la file en référant des amis. Plus je réfère de personnes, plus tôt je reçois votre carte. Donc, pour le bien des reportages sur les consommateurs, pensez à jeter un coup d’œil par vous-même, puis quand j’aurai la carte, je serai sûr de faire une vidéo à ce sujet sur Gary Explains.

Mais Chrome est un porc de mémoire!

Même avec des discussions révolutionnaires sur le renversement de l’industrie de la publicité, Brave Browser doit toujours être un navigateur Web décent pour gagner en traction. Heureusement, ça l’est. J’ai testé la vitesse JavaScript de Brave et elle est plus rapide que Chrome et Firefox mais plus lente que Microsoft Edge. En ce qui concerne l’utilisation de la mémoire, Brave utilise moins de mémoire par onglet que Chrome, Firefox et Edge. Ce sont de bons signes. Puisqu’il utilise les mêmes composants internes que Chrome et Edge, l’expérience de navigation est comme prévue et je n’ai pu détecter aucune différence ou anomalie dans le rendu, etc.

Brave associe une meilleure confidentialité et sécurité à une expérience de navigation plus rapide avec Chrome, bien qu’il soit basé sur Chrome.

Un autre avantage des racines Chromium de Brave est que vous avez accès au Chrome Web Store. Lorsque vous cliquez sur “extensions”, vous êtes redirigé directement vers la boutique en ligne de Google, pas même une copie ou une réplique bon marché, mais la boutique réelle de Google. Cela signifie que la migration vers le navigateur Brave est très simple pour les utilisateurs de Chrome ou Edge. Vous pouvez également importer vos signets depuis Edge, Chrome, Firefox ou un fichier HTML. Je n’ai pas trouvé de moyen d’importer les mots de passe enregistrés (ce qui, je suppose, est une bonne chose), mais si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe comme LastPass ou Dashlane, cela n’aura pas d’importance.

Lire la suite: Comment installer des extensions Web avec le navigateur Brave

Voulez-vous changer?

Un navigateur courageux est rapidement devenu une partie de mon flux de travail normal. Je l’utilise tous les jours pour certains sites / tâches et les raisons de ne pas y migrer entièrement sont, eh bien, inexistantes. Brave est disponible pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android. Je l’ai testé sur les 5 et l’expérience est aussi cohérente que n’importe quel autre navigateur sur un ensemble de plates-formes aussi diversifié. Malheureusement, il n’y a pas de support pour les processeurs ARM sur Windows pour les appareils ARM comme le Surface Pro X, ou pour les cartes comme le Raspberry Pi. Cependant, cela est pardonnable à ce stade du développement du navigateur.

C’est tout pour cette critique du navigateur Brave. Si vous voulez essayer Brave, et je vous le recommande, utilisez le lien ci-dessous.