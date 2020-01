Couvrir un lancement de fusée SpaceX depuis le Kennedy Space Center de la NASA avec l’iPhone 11 Pro Max

J’ai récemment eu l’incroyable expérience d’assister au lancement d’une fusée SpaceX au Kennedy Space Center de la NASA en Floride. NASA Social a accueilli l’événement qui comprenait un accès rapproché à l’immense bâtiment d’assemblage de véhicules de la NASA, la rampe de lancement historique 39B et une vue imprenable sur le lancement d’une fusée Falcon 9.

Voici quelques-unes de mes photos préférées capturées sur l’iPhone 11 Pro Max. Certains d’entre eux nécessitaient le nouvel appareil photo ultra-large pour capturer pleinement la scène.

NASA Social

En bref, l’expérience sociale de la NASA a été un catalyseur super efficace pour transformer mon intérêt passif pour l’espace en une obsession à part entière.

Être entouré d’autres personnes curieuses de l’espace avec différents niveaux de connaissances sur les nouvelles spatiales et les faits historiques est particulièrement instructif. Le voyage m’a également permis de voir comment nous sommes tous des experts dans nos propres domaines. C’était à la fois humiliant et inspirant.

Expériences

Découvrez le travail de certains de mes collègues sociaux de la NASA qui ont déjà partagé leurs expériences:

Les photos ne peuvent pas capturer ce sentiment, mais j’espère qu’elles sont au moins agréables à voir. Si vous êtes curieux de l’exploration spatiale, des lancements de fusées ou de la science moderne, je vous encourage vivement à vous renseigner sur l’effort social de la NASA ou à planifier d’assister à un lancement de fusée par vous-même.

Dans les derniers moments de l’expérience de trois jours, Alex a demandé aux participants restants de partager une rapide réflexion sur l’expérience. Regardez-nous passer l’iPhone équipé d’un micro autour:

CRS-19

De quoi étions-nous si excités? CRS-19, une mission de réapprovisionnement commercial contractée par la NASA et réalisée par la société SpaceX d’Elon Musk. Nous avons vu SpaceX lancer sa fusée Falcon 9 depuis une rampe de lancement de la NASA pour livrer des recherches et des fournitures à la Station spatiale internationale à l’aide d’un vaisseau spatial réutilisable Dragon. Après 32 jours, la capsule Dragon est revenue sur Terre aujourd’hui.

Voici la vue du point de vue de la caméra iPhone 11 Pro Max. Un merci spécial à mon collègue Michael Steeber pour le tri et plus de 400 photos et l’édition de ces photos de mon voyage.

Journée de lancement

En ce qui concerne le lancement réel de la fusée, deux choses se sont bien passées et une chose s’est très mal passée lors de la capture de l’expérience.

Mes caméras iPad Pro et Sony RX100 ont été positionnées pour capturer des vidéos par elles-mêmes lors du lancement. Les deux vidéos ont capturé les premiers moments du lancement et l’onde sonore massive qui suit très bien.

J’ai tenu mon iPhone 11 Pro Max pour capturer à la fois le vol de la fusée et ma réaction en temps réel en utilisant la géniale DuetCam. Certains iPhones (XR, XS, 11, 11 Pro) peuvent enregistrer simultanément des vidéos des caméras avant et arrière avec des applications de caméra spéciales.

J’ai gardé les yeux sur la fusée proprement dite alors qu’elle décollait du sol et montait dans le ciel pour que ma mémoire ne soit pas à travers un écran d’iPhone, mais les images semblaient géniales alors que je la regardais pour vérifier la vue.

Puis un appel indésirable a interrompu et tué l’enregistrement vidéo. J’aurais dû utiliser Ne pas déranger ou bloquer les appelants inconnus, mais les appels téléphoniques devraient également se comporter comme les autres notifications. Ce n’est pas sorcier. 😉

Hélas, mon iPad Pro a sauvé la situation:

Clôture de mon fil @NASASocial avec un clip capturé sur l’iPad Pro du lancement de la fusée @SpaceX Falcon 9 pour la mission CRS-19 🚀 pic.twitter.com/hAimEhJfns

– Zac Hall (@apollozac) 16 décembre 2019

Rien ne vaut le film de lancement officiel, bien sûr, et le voir juste de l’autre côté de l’eau m’a donné une nouvelle appréciation pour ces événements spectaculaires:

En savoir plus sur la mission scientifique à bord du CRS-19 sur nasa.gov.

