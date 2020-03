COVID-19 conduit les gens à des fêtes en ligne

Cela a été une semaine de nouvelles sur une maladie infectieuse mondiale et il semble qu’il y en aura plus bientôt. Alors, alors que nous sommes toujours ensemble sur cette foule surchargée de circuits appelée Internet et que j’ai encore mon travail, parlons de certaines personnes qui se sont réunies dans une salle de conférence Zoom pour boire et compatir.

Le Japon est l’un des pays qui a lutté contre l’endiguement du nouveau coronavirus. Comme partout ailleurs, les rassemblements de masse ont été soit annulés, soit reportés, des mesures d’assainissement supplémentaires sont en place et les individus sont invités à prendre des précautions extraordinaires avec leur hygiène personnelle. Pour beaucoup de gens, cela signifie travailler à domicile et ne pas sortir. Les entreprises se penchent sur les clients de vidéoconférence comme Hangouts Meet ou Zoom pour organiser des réunions, mais il y a une tendance croissante à les utiliser pour héberger des soirées en ligne.

Image: Asahi Shimbun

Un journaliste d’Asahi Shimbun a rencontré un groupe de huit femmes travaillant à domicile alors qu’elles se rassemblaient autour de leurs webcams pour prendre un verre pendant l’happy hour. Ayumi Nonaka, un concepteur de sites Web, a accueilli plusieurs fêtes depuis le début de l’épidémie de COVID-19. Elle est enfermée dans sa maison depuis 3 semaines et a écrit sur la façon dont ses routines concernant l’exercice et ses enfants ont été affectées. Alors que d’autres mamans travaillantes commençaient à publier des commentaires, elle a décidé d’utiliser le client de conférence de son entreprise pour se connecter avec des gens comme elle.

En l’honneur d’Ayumi et des autres personnes qui vont probablement boire via FaceTime ou WhatsApp ou même simplement regarder ASMR, des jeux ou des diffusions en direct de mukbang pour la prochaine … quelle que soit la durée, nous ramènerons la police Android Podcast pour une nuit seulement à partir de 17 h PDT sur twitch.tv/androidpolice. Oui, nous prendrons des boissons et nous aurons également des invités qui apporteront des boissons. Soyez là.

Veuillez boire de façon responsable.