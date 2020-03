Crackle est un excellent service de streaming gratuit

Crépiter

De nouveaux services de télévision et de streaming de films font leur apparition chaque jour. Pourtant, le streaming gratuit et légal est toujours une rareté – à tel point qu’il semble trop beau pour être vrai. Mais Crackle est une réalité. Ce service de streaming financé par la publicité est disponible gratuitement aux États-Unis. Une version sans publicité basée sur un abonnement est également disponible dans de nombreux pays d’Amérique latine. Mais si vous n’avez pas entendu parler de Crackle jusqu’à présent, c’est peut-être parce qu’il a changé de nom plusieurs fois – d’abord Grouper, puis Crackle suivi de Sony Crackle. De nos jours, il a de nouveau changé de nom pour Crackle sous une nouvelle propriété majoritaire de Chicken Soup pour Soul Entertainment.

Crackle s’est amélioré au fil des ans et propose actuellement une bonne variété de films et d’émissions de télévision bien connus. Donc, si vous cherchez quelque chose d’amusant et gratuit à faire ce week-end, nous vous expliquerons comment diffuser sur Crackle, ses avantages et ses inconvénients, et vous recommanderons du contenu qui mérite d’être vérifié. Commençons!

Comment diffuser des films et des émissions sur Crackle

L’un des avantages de Crackle est que vous pouvez diffuser des films et des émissions sur une grande variété d’appareils. Vous pouvez y accéder sur votre PC via le site Web du service et sur votre tablette ou smartphone via son application Android ou iOS. Il est même disponible sur une variété de téléviseurs intelligents et de consoles de jeux, y compris PlayStation 3 et 4, Xbox 360 et Xbox One, Amazon Fire TV, etc.

L’interface est minimaliste et facile à utiliser. Sur la première page du site Web et de l’application mobile, vous trouverez des films et des émissions en vedette, mais vous pouvez également trier par nouvellement ajouté, plus populaire, ainsi que par genre ou par ordre alphabétique. Parmi les films et séries télévisées, vous trouverez également des bandes-annonces et des clips.

Comme mentionné précédemment, tous ces éléments sont disponibles gratuitement pour votre plaisir de visionnement si vous vivez aux États-Unis. Vous n’avez même pas besoin de créer un compte sur Sony Crackle. Cependant, nous vous recommandons de vous inscrire quand même. Le fait d’avoir un compte vous permet de créer une liste À regarder plus tard et vous n’aurez pas à saisir à plusieurs reprises votre date de naissance lorsque vous essayez de regarder des films classés R.

Sélection de films et d’émissions de craquelures

Si tout va bien jusqu’à présent, vous vous demandez peut-être si le contenu de la plate-forme est également excellent. Bien que ne rivalisant nullement avec les vastes bibliothèques telles que Netflix et Hulu, Sony Crackle a un contenu étonnamment bon. Le service de streaming propose environ 150 longs métrages et 75 séries parmi lesquelles vous pouvez choisir.

Le contenu de Crackle est régulièrement tourné – certains films et émissions sont supprimés, tandis que de nouveaux sont ajoutés, mais il y en a pour tous les goûts. Actuellement, vous pouvez trouver un grand nombre de classiques hollywoodiens des années 50 et 60. Cela comprend Lawrence d’Arabie, Roman Holiday, Sunset Boulevard et Dr. Strangelove ou: Comment j’ai appris à arrêter de m’inquiéter et à aimer la bombe.

L’action et la comédie (ou les mashups des deux) sont également très importantes – vous trouverez parmi eux des classiques cultes comme Starship Troopers et Kung Fu Hustle. Si vous préférez regarder des drames d’art martial sérieux à la place, vous pouvez diffuser Crouching Tiger, Hidden Dragon ou House of Flying Daggers.

Crackle propose également un certain nombre de films plus récents acclamés par la critique comme Taxi Driver, The Machinist et We Need to Talk about Kevin. Ainsi, bien que la sélection ne soit pas énorme, vous pouvez découvrir du contenu cool que vous trouverez rarement ailleurs. Cela vaut également parce que Crackle a lancé et continuera de produire de nouvelles séries originales telles que The Oath, qui explore un monde de criminalité et de gangs. Le spectacle a déjà deux saisons et est produit par 50 Cent. Il met également en vedette Ryan Kwanten, que vous connaissez probablement de la série à succès True Blood de HBO.

Comme vous pouvez le voir, Crackle vaut vraiment la peine d’être vérifié, surtout parce que vous ne perdez rien en le faisant. C’est gratuit! La seule plainte que quelqu’un pourrait avoir est la qualité vidéo globale – ce n’est en aucun cas 4K, mais c’était plus que décent lorsque nous l’avons testé sur un ordinateur portable et une tablette.

Et les publicités?

Donc, il doit y avoir un hic, non? Comme mentionné précédemment, Crackle est financé par la publicité aux États-Unis. S’il n’y a rien de mal à ce modèle commercial – nous l’avons vu conquérir le marché des applications – certains utilisateurs seront inévitablement agacés par la fréquence des publicités.

Les coupures publicitaires sont aussi courantes que celles à la télévision, mais les publicités elles-mêmes sont souvent plus courtes. Vous devrez généralement passer une annonce de 30 secondes avant le début du film ou de l’épisode de votre choix. Elle sera suivie de 2-3 petites annonces si vous regardez une émission, mais jusqu’à neuf si vous regardez un film d’une durée supérieure à 1 h 30 min. Cependant, nous ne considérerions pas vraiment cela comme un inconvénient majeur – plutôt comme un inconvénient. Après tout, il existe des services de streaming par abonnement payants qui servent également des publicités, tandis que Crackle est gratuit. Le seul inconvénient majeur vient du fait que les publicités peuvent interrompre très brutalement des moments cruciaux du film.

Bien sûr, le modèle commercial de Crackle signifie également que vous ne pouvez pas télécharger de films ou d’émissions pour une visualisation ultérieure hors ligne. Bien que cela puisse être décevant pour certains, cela est compréhensible étant donné que le service dépend des annonces pour ses revenus et qu’il n’a actuellement aucune version premium sans publicité aux États-Unis.

À la fin de la journée, les publicités méritent d’être examinées – Crackle est un service de streaming pratique, qui pourrait ne pas remplacer Netflix et Hulu pour vous, mais il peut certainement combler certaines lacunes et vous offrir des heures de divertissement.

