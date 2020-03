Craig Federighi présente un nouvel iPad Pro et un clavier magique

Compte tenu de l’épidémie de coronavirus en cours aux États-Unis et dans d’autres pays, Apple n’a pas pu organiser un événement officiel en mars pour dévoiler son nouvel iPad Pro, Magic Keyboard et MacBook Air.

Sans aucun événement, le chef de l’ingénierie logicielle d’Apple, Craig Federighi, a créé une petite vidéo de démonstration qui montre les capacités du nouveau clavier magique et le support du trackpad sur l’iPad. La vidéo créée par Federighi a été partagée par The Verge.

Dans la démo, Federighi passe en revue les différentes fonctionnalités disponibles sur le trackpad et explique pourquoi Apple a ajouté des fonctionnalités de trackpad.

Notre objectif avec ‌iPad‌ a toujours été de créer un appareil si capable et si polyvalent qu’il peut devenir ce que vous voulez qu’il soit. Et cette polyvalence repose sur la puissance du toucher.

Mais bien sûr, nous vous proposons de nombreuses autres façons d’interagir avec le ‌iPad‌, et parfois vous voulez taper. Pour taper, rien ne vaut le clavier magique. C’est lors de la frappe que vous appréciez le plus la précision et l’ergonomie d’un trackpad.

En apportant la prise en charge de la souris et du trackpad à iPadOS, nous avons profondément réfléchi à la manière d’amener un curseur dans un environnement tactile.

Le curseur de la souris / du trackpad est en forme de cercle sur l’écran du ‌iPad‌, ce qui, selon Federighi, est le plus logique pour le ‌iPad‌ et une première expérience tactile car il imite le bout des doigts. Le curseur n’est pas persistant à l’écran et n’apparaît que lorsque le trackpad ou la souris est touché.

Lorsque le curseur se déplace sur divers éléments de l’écran d’accueil et dans les applications, il se transforme pour mettre en surbrillance ce qui peut être sélectionné d’un simple toucher.

Federighi dit que le trackpad est “incroyable” pour le texte, avec le curseur se transformant en un outil précis à des fins d’édition de texte. Il est «super facile» de sélectionner du texte, d’appliquer une mise en forme et de sélectionner des blocs entiers de texte à glisser-déposer.

Le trackpad peut être utilisé pour accéder à toutes les capacités de ‌iPadOS‌. Déplacer le curseur vers le bas de l’écran fait apparaître le Dock avec des applications qui peuvent être sélectionnées, tandis que déplacer le curseur dans le coin supérieur de l’écran fait apparaître Control Center.

L’accès aux applications Slide Over avec le trackpad est possible en faisant glisser le curseur sur le côté de l’écran pour des capacités multitâches simples et rapides.

‌IPadOS‌ prend également en charge trois gestes des doigts. Glisser vers le haut avec trois doigts accède à l’écran d’accueil, balayer vers la gauche ou vers la droite avec trois doigts permet de basculer entre les applications ouvertes, et un geste de balayage vers le haut et de maintien entre dans la vue multitâche. Les gestes de pincement fonctionnent pour les zooms avant et arrière dans une application.

De nombreuses applications pourront également profiter du curseur. Dans une application de feuille de calcul comme Numbers, par exemple, des sélections précises peuvent être effectuées pour des modifications faciles et le redimensionnement des cellules peut être effectué avec des gestes de pincement.

La vidéo de démonstration complète de Federighi montrant les nouvelles capacités de curseur sur l’iPad peut être visionnée sur le site de The Verge.

Le nouveau clavier magique d’Apple avec trackpad pour le ‌iPad Pro‌ ne sortira qu’en mai, mais les modèles récents ‌iPad Pro‌, ‌iPad‌ Air, ‌iPad‌ mini et ‌iPad‌ prendront en charge le Magic Trackpad, Magic Trackpad 2, Magic Mouse, Magic Mouse 2 et Souris tierces et options du trackpad lors du lancement d’iOS 13.4 le mardi 24 mars.

Nous verrons comment le Magic Trackpad fonctionne avec les iPads existants dans une vidéo à venir plus tard cette semaine, alors assurez-vous de rester à l’écoute de MacRumors pour cela.

