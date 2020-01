Créez la meilleure photo de tous les temps avec ces applications de retouche photo

Choisir un téléphone avec un excellent appareil photo n’est qu’une partie de l’équation. Les applications que vous utilisez avec lui – et après coup – sont tout aussi importantes. Mais une fois la photo prise, comment la rendre meilleure? Ce sont les meilleures applications qui vous aident à tirer le meilleur parti de vos photos.

Ajustez et modifiez tout

Snapseed

Choix du personnel

Snapseed de Google est l’une des applications de retouche photo les plus accessibles pour Android, avec un large éventail de fonctionnalités pour les utilisateurs expérimentés et les nouveaux arrivants. La gamme de fonctionnalités est variée. Il a tout, de l’amélioration automatique de base des couleurs et du contraste, au recadrage et à la netteté, en passant par l’ajustement sélectif des propriétés de couleur dans un rayon particulier.

Gratuit avec IAP sur Google Play

Mieux que vous ne le pensez

Google Photos

Google rend l’édition de photos un jeu d’enfant. L’application dispose d’un certain nombre d’outils non destructifs (ce qui signifie que vous pouvez les annuler si vous ne les souhaitez pas) afin que vous puissiez rapidement et facilement apporter des modifications et les partager sur divers réseaux sociaux. De plus, avec Auto Awesome, Photos peut vous fournir des versions améliorées de vos images en plus des versions originales.

Gratuit sur Google Play

Étonnamment robuste

Instagram

Instagram ajoute de nouveaux filtres tout le temps, et pour la plupart, il fait du bon travail en donnant du caractère aux photos sans les écraser. En plus de contrôler le lux et le niveau de filtrage, vous pouvez modifier les températures de couleur des photos, régler la luminosité des reflets et des ombres, ajouter une vignette, affiner et même introduire des effets de décalage d’inclinaison.

Gratuit sur Google Play

Beaux préréglages

VSCO Photo & Video Editor

VSCO Cam vise à être votre guichet unique pour la photographie et l’édition d’images sur votre téléphone Android. VSCO vous permet de capturer des images, de les ajuster et de les régler à votre convenance, de les synchroniser sur plusieurs appareils et de les partager avec le monde. Vous pouvez même découvrir la meilleure photographie originale d’autres utilisateurs VSCO grâce à la fonction Grille.

Gratuit avec IAP sur Google Play

Obtenez l’abonnement

Adobe Lightroom – Photo Editor & Pro Camera

L’utilisation de Lightroom Mobile peut prendre quelques minutes pour s’habituer, mais une fois que vous avez compris où tout se trouve, c’est un jeu d’enfant de modifier vos photos. Au bas de l’écran, vous verrez une barre qui a des paramètres qui peuvent être appliqués avec un robinet. Il vous suffit de sélectionner la catégorie d’outil que vous souhaitez utiliser, du réglage de l’apparence de la photo elle-même, au recadrage ou à l’ajout d’un dégradé.

Gratuit avec IAP sur Google Play

Créez des collages faciles

Fotor Photo Editor – Collage de photos et effets photo

Fotor veut être votre éditeur de photos tout-en-un pour votre appareil Android. Non seulement il existe une gamme d’effets et de filtres d’édition, mais vous pouvez même personnaliser les fonctions d’édition dans l’application. De plus, Fotor permet de créer rapidement et facilement des collages de photos.

Gratuit avec IAP sur Google Play

Glitch it up

Glitch Lab

Le glitch art n’est peut-être pas pour tout le monde, mais pour ceux qui veulent se plonger dans l’édition de photos d’une manière différente, Glitch Lab est l’application qu’il leur faut. Il existe plus de 100 effets différents, répartis en différentes catégories, tout en conservant une interface simple et facile à utiliser.

Gratuit avec IAP sur Google Play

Commencez simplement à éditer

Pixlr

Pixlr est un favori des fans pour ceux qui recherchent des services de retouche photo gratuits sur l’ordinateur. Maintenant, avec l’application mobile, vous pouvez l’emporter avec vous lors de vos déplacements. Non seulement vous pouvez effectuer une retouche photo de base, mais il existe de nombreux effets, superpositions et filtres différents à choisir et vous pouvez partager les photos retouchées sur vos plateformes de réseaux sociaux directement depuis l’application.

Gratuit avec IAP sur Google Play

Supprimer les éléments indésirables

TouchRetouch

Parfois, vous tombez sur une image potentielle qui est absolument parfaite, seulement pour découvrir que quelqu’un a parcouru l’image à la dernière minute. Avec TouchRetouch, vous ouvrez l’image dans l’application, mettez cette personne en surbrillance et la supprimez, vous donnant l’image parfaite.

2 $ sur Google Play

Outils de superposition personnalisés

Polarr Photo Editor

Polarr est un autre favori des fans pour ceux qui aiment éditer des photos dans un navigateur, mais il y a aussi une puissante application Android. Il existe de nombreux outils d’amélioration automatique, mais Polarr propose encore plus de contrôles, tels que la création de superpositions personnalisées, pour ressembler exactement à la façon dont vous les envisagiez.

Gratuit avec IAP sur Google Play

Utilisez ce qui vous convient

Il existe des tonnes d’applications géniales sur Android qui peuvent vous aider à prendre et à modifier des photos des personnes, des lieux et des choses que vous aimez. Parfois, il est utile de déterminer ce que vous voulez dans une application de retouche photo avant de les télécharger toutes, mais de nombreuses options de notre liste ont toutes les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin. Avec des applications comme Snapseed, la retouche photo en déplacement est plus facile que jamais, et vous disposez de nombreux filtres et superpositions différents

Dans la plupart des cas, vous serez parfaitement bien en profitant des outils d’édition trouvés dans Google Photos. En plus d’être probablement déjà installé sur votre smartphone, Google a ajouté plusieurs outils pour vous aider à modifier la photo à votre guise. De plus, vous avez l’avantage supplémentaire de tout sauvegarder pour la synchronisation sur les plates-formes et les appareils.