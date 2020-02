Créez un site Web qui stimule votre entreprise avec GoDaddy Websites + Marketing

Même les entrepreneurs les moins avertis du Web savent que vous ne pouvez pas avoir une entreprise sans un site Web solide. Mais vous ne pouvez pas simplement créer un site d’apparence décente, l’activer et vous attendre à ce que les affaires affluent. Il s’avère que le marketing numérique est un peu plus compliqué que cela.

Bien que ce niveau de commodité ne soit pas tout à fait réaliste, GoDaddy Websites + Marketing est assez proche, combinant une conception Web rapide avec de puissantes informations basées sur les données qui peuvent vous guider sur la façon de promouvoir votre site sans avoir à payer pour un ensemble en interne équipe de marketing.

Si vous avez déjà créé un site Web avec GoDaddy, vous savez déjà comment ils vous guident tout au long du processus, suggérant des modèles de conception qui permettent une expérience propre et conviviale. GoDaddy Websites + Marketing fait la même chose plus largement du point de vue marketing, vous permettant d’intégrer facilement plusieurs plates-formes de médias sociaux de manière transparente dans votre nouveau hub Internet.

Depuis le tableau de bord, vous pourrez mettre à jour votre Instagram, Facebook et d’autres profils. Non seulement cela, vous pourrez voir quel genre de buzz vous obtenez sur d’autres plateformes au-delà de votre site. En un coup d’œil, vous pouvez consulter les nouveaux avis sur votre entreprise, les mentions sur les principaux sites d’avis et bien plus encore.

Tout est résumé dans un score InSight pratique qui mesure l’impact que vous avez en ligne. Ce score fournit des conseils sur ce que vos prochaines actions devraient être basées sur ce qui a le plus d’impact sur les autres sites de votre industrie. C’est une approche intuitive et axée sur les résultats pour développer votre présence sur le Web qui a vu les utilisateurs attirer en moyenne 23% de clients en plus et 18% de revenus en plus. Et après tout, n’est-ce pas la raison d’être d’un site Web?

Vous voulez savoir si cela peut aider votre marque? Vous pouvez obtenir un essai gratuit d’un mois sur le service GoDaddy Websites + Marketing aujourd’hui. Vérifiez-le sans aucune obligation et vous n’aurez même pas besoin d’une carte de crédit pour vous inscrire.