Créez votre chaîne YouTube à partir de zéro pour 14,99 $ (92% de réduction)

Avec les options de divertissement nécessaires en ce moment, vous pourriez envisager de devenir un YouTuber professionnel. Faire des vidéos et interagir avec les fans ne ressemble pas à une mauvaise vie. Cependant, ce n’est pas aussi simple que de télécharger une ancienne vidéo sur Internet. Tu peux apprendre comment les canaux réussis se développent avec le cours YouTube complet sur les offres technologiques.

Ce kit d’apprentissage convivial pour les débutants 18 heures de contenu et 12 modules pour commencer votre aventure YouTube. Vous pourriez probablement même faire un vlog sur votre expérience et téléchargez-le. Vous pouvez tout apprendre de comment créer de meilleurs titres pour que vos vidéos soient éditées à l’aide d’Adobe Premiere.

Bien que YouTube ne semble pas être la plate-forme la plus stratégique, c’est le cas. Vous devez comprendre le fonctionnement de l’analyse et comment optimisez vos vidéos dans le moteur de recherche en constante évolution. Un autre élément essentiel de la stratégie est la monétisation vidéo. Après tout, vous devez faire de l’argent avec vos vidéos si vous voulez que cela devienne une carrière.

Complétez YouTube en un coup d’œil:

Apprenez les bases de la création de vidéos YouTube incroyables à l’aide de nombreux types de caméras.Comprendre YouTube Analytics et le fonctionnement du moteur de recherche YouTube.Modifier des vidéos à l’aide d’Adobe Premiere et de Final Cut Pro.Créez les meilleurs titres.Sachez comment obtenir plus d’abonnés et gagner de l’argent avec vos vidéos.

Le kit d’apprentissage a un valeur au détail de 200 $, mais vous pouvez commencer dès maintenant pour seulement 14,99 $. Bien que vous deviez fournir des idées créatives, cette boîte à outils vous montrera comment faire briller ces idées.

Cette l’affaire se terminera dans quelques jours mais vous obtenez le kit d’apprentissage à vie une fois que vous vous êtes inscrit. En savoir plus via le widget ci-dessous.

14, 99 $

Le cours YouTube complet

Économisez 185,01 $

Achetez-le maintenant

