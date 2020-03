Crisis VRigade obtient un soutien coopératif pour l’Oculus Quest

Un jeu intense pour vous et vos amis.

Que souhaitez-vous savoir

Crisis VRigade est un jeu de VR d’action intense qui n’est disponible que via SideQuest.

Bien qu’il ait été refusé à la vente sur le magasin Oculus Quest, il a encore amassé plus de 80 000 installations.

Crisis VRigade ajoute maintenant un mode coopératif pour que plusieurs personnes relèvent ses défis.

Crisis VRigade est un jeu intéressant, car il a un grand nombre de fans heureux, et semble être un excellent match pour l’Oculus Quest et ses capacités de suivi sans fil. Cependant, comme l’a rapporté UploadVR, le titre a été rejeté à deux reprises sur la boutique Facebook Oculus, ce qui signifie qu’il a dû recourir à d’autres moyens.

Le jeu est disponible via SideQuest, qui permet aux propriétaires de Quest de charger des jeux sur leurs casques qui ne seraient pas disponibles par des moyens normaux. Grâce à cette méthode, Crisis VRigade est devenu le jeu le plus téléchargé pour SideQuest, avec plus de 80 000 téléchargements cumulés. À la lumière de ce succès, l’équipe derrière Crisis VRigade déploie un nouveau mode coopératif qui prend en charge le jeu croisé entre Quest, PC VR et éventuellement le PSVR de Sony à l’avenir.

La mise à jour est livrée avec une nouvelle page Itchio qui vous permet de payer ce que vous voulez pour le jeu, car elle est disponible gratuitement via SideQuest. On ne sait pas pourquoi le jeu n’est pas dans la boutique Oculus, mais même sans cela, le jeu semble être très amusant et chaotique, surtout avec des amis. Le rapport complet de la nouvelle mise à jour provient de UploadVR.

Avez-vous essayé le jeu dans votre quête? Qu’est-ce que tu penses? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!