Critique: Chargeur modulaire Scosche BaseLynx

Le système de charge modulaire BaseLynx de Scosche est parfait pour ceux d’entre nous possédant plusieurs appareils Apple, car il vous permet de tous les charger en même temps.

Chargeur Scosche BaseLynx

Ce système de charge est modulaire, ce qui signifie que vous pouvez brancher plusieurs blocs de charge ensemble, tous alimentés par un câble d’alimentation CA. Les chargeurs sont certifiés Qi pour la recharge sans fil. Le kit de base comprend un support de charge avec trois emplacements, un chargeur sans fil et un chargeur Apple Watch. Le pavé Apple Watch est doté d’un chargeur magnétique qui se relève pour que vous puissiez voir l’écran pendant qu’il se charge. Les pads de charge sont recouverts de sergé ce qui leur donne une belle texture. Tous les autres composants sont en plastique.

Le support de charge, appelé la station de charge Vert, dispose de trois emplacements dans lesquels vous pouvez installer des appareils. Ils ne sont pas grands, vous ne voudrez donc peut-être pas y installer de gros appareils, comme un iPad 1,29 pouces. Mais ils sont parfaits pour un Nintendo Switch, un smartphone ou un iPad Pro 11 pouces.

La station dispose de trois ports de charge: un port d’alimentation USB-C de 18 W et deux ports USB-A de 12 W. Le kit est livré avec trois câbles tressés d’un pied dans trois configurations: un USB-C vers USB-C, un USB-C vers Lightning et un USB-A vers Lightning. Power Delivery peut charger rapidement un iPhone jusqu’à 50% en 30 minutes.

J’aime que la Vert Station dispose de ports USB. Actuellement, le seul appareil que je puisse charger sans fil est mon AirPods Pro. Mais je peux toujours placer mon iPhone 7 Plus dans une fente et le charger avec le câble.

J’aime le système car il réduit les câbles. Tout se charge avec un seul cordon secteur dans une prise électrique. Alors, combien de modules peuvent être chargés avec un seul cordon? Chaque module a une note numérique:

Apple Watch Pad: 1 point

Pad de charge sans fil: 3 points

EndCap alimenté: 3 points

Station de charge Vert: 5 points

Un câble d’alimentation CA peut gérer 15 points, donc tant que vous êtes à 15 points ou moins, vous n’aurez pas besoin d’un autre câble. Si vous passez par-dessus, vous devrez ajouter un autre module ou module Powered EndCap. Chaque module est livré avec un cordon secteur de 5 pieds (sauf l’EndCap). Les modules peuvent être échangés dans n’importe quelle configuration que vous souhaitez.

Dans l’ensemble, je suis satisfait du système de charge. C’est un excellent moyen de réduire l’encombrement des câbles et j’aime son aspect modulaire. Alors, où pouvez-vous en prendre un?

Sur le site Web de Scosche, vous pouvez acheter des modules individuels. C’est un peu cher, et pour moi, c’est probablement le plus gros inconvénient, surtout si vous achetez plusieurs modules à la fois.

Vous pouvez obtenir un chargeur et Vert Station pour 99,98 $ US. Un chargeur et un Apple Watch Pad sont disponibles pour 119,98 $ US. Un chargeur et un Powered EndCap coûtent 89,98 $ US. Sur le site Web de l’entreprise, ils ne sont disponibles qu’en noir.

Cependant, vous pouvez trouver une version blanche dans la boutique en ligne d’Apple. Cette version me semble être une meilleure affaire, car elle est livrée avec un chargeur, un Apple Watch et la Vert Station pour 149,95 $ US. C’est aussi la version que Scosche m’a envoyée.

Entreprise: Scosche

Liste des prix: 149,95 $

Évaluation:

Ça va. Obtenez-le si vous en avez besoin.

Avantages:

Système flexible et modulaire

Un type de pad pour la plupart des situations de charge