Critique: Étui pour clavier rétro-éclairé Jelly Comb pour iPad 2019

Évidemment, lorsque vous achetez un nouvel appareil, vous avez besoin d’accessoires. Ça fait partie du plaisir! Donc, quand j’ai acheté un iPad, j’avais également besoin d’un étui. J’en ai choisi un avec un clavier rétroéclairé et amovible car je tape beaucoup sur l’iPad.

Solution iPad tout-en-un de bonne qualité

Le boîtier est compatible avec trois modèles d’iPad différents – celui de 10,2 pouces 2019 (c’est ce que j’ai), le 2019 Air et le 10,5 pouces Pro. Tout d’abord, la tablette est agréable et sécurisée une fois que vous l’avez installée. Lorsqu’elle est entièrement repliée dans votre sac à dos, elle semble protégée, mais pas trop lourde. Le boîtier dispose également de plusieurs emplacements qui vous permettent de changer facilement l’angle de l’iPad en fonction du scénario.

Le clavier (rechargeable) est très facile à connecter à l’iPad avec les instructions simples énoncées dans le manuel d’utilisation. J’aime aussi que le clavier soit détachable. Cela signifie que si vous voulez simplement lire, vous pouvez simplement prendre le clavier. Parce qu’il a un interrupteur marche / arrêt, il ne peut tout simplement pas y avoir de connexion à l’iPad sans jouer avec les paramètres Bluetooth de l’appareil. Arubber saisit le bas signifie que le clavier ne bouge pas lorsque vous tapez et protège l’écran de l’iPad lorsqu’il est tout emballé.Cependant, je préférerais probablement qu’il y ait un endroit pour insérer le clavier lors de la frappe. Le clavier a une sensation et un son satisfaisants lorsque vous tapez et est rétro-éclairé, et vous pouvez basculer entre plusieurs options de couleur, ce qui est un petit plus amusant et original.

L’étui iPad Jelly Comb est à un prix très compétitif. Il est disponible pour 39,99 $ sur Amazon. Étant donné qu’il fournit une solution tout en un pour iPad et un clavier, c’est un produit très convaincant.

Entreprise: Peigne de gelée

Liste des prix: 39,99 $

Évaluation:

On aime ca. Vous devriez l’obtenir.

Avantages:

Solution tout-en-un de très bon rapport qualité-prix. Il offre beaucoup de flexibilité, vous permettant de taper comme sur un ordinateur portable en cas de besoin et de lire sur une tablette à d’autres occasions.

Les inconvénients:

Pas de place pour fixer le clavier dans le boîtier lors de la frappe.