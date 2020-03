Critique: le kit GorillaPod Mobile Vlogging est idéal pour les créateurs de contenu

JOBY est bien connu pour ses trépieds GorillaPod mais il vend également d’autres accessoires pour les vidéastes et photographes mobiles. La société m’a récemment envoyé son GorillaPod Mobile Vlogging Kit. Il a un trépied pour votre iPhone, une lumière LED pour vous assurer que votre visage est bien éclairé et un microphone. Vous pouvez également acheter chacun de ces composants séparément.

Le trépied GorillaPod est agréable car les jambes (il y en a cinq) peuvent être pliées et tordues dans différentes configurations. Vous pouvez les enrouler autour d’un poteau, d’une main courante, etc. pour vous offrir une expérience mains libres. La lumière LED Beamo et le microphone Wavo se fixent chacun sur une jambe.

Le microphone se branche sur une prise casque, mais n’ayez pas peur des propriétaires d’iPhone car il est livré avec un adaptateur Lightning. Il est également livré avec un chaton mort afin que vous puissiez enregistrer des vidéos à l’extérieur sans avoir à vous soucier de l’audio affecté par le vent.

Il est idéal pour le vlog, car il utilise un motif cardioïde pour capter le son de l’avant et des côtés, mais pas de l’arrière. Cela l’aide à réduire le bruit ambiant. Ces types de microphones sont parfaits pour l’enregistrement en studio, la prise de parole en public et les performances musicales en direct.

Il est livré avec des câbles TRS et TRRS, et le microphone est verrouillé en place avec une griffe froide et un support de 1/4 de pouce 20. Il a une réponse en fréquence de 35 à 18 kHz, un rapport signal / bruit de 76 dB SPL et un niveau de sensibilité de -31. Tout cela signifie que le microphone offre un son clair et net pour pratiquement toutes les situations.

La LED est livrée avec un diffuseur pour adoucir la lumière, ce qui rend votre peau fantastique avec un indice de rendu des couleurs de 95 et une température de couleur de 5100 K. Sa mesure de lux à un mètre est de 470, ce qui est à peu près l’équivalent d’éclairage du lever ou du coucher du soleil sur une journée claire. En d’autres termes, puisque le kit est spécialement conçu pour le vlog, vous n’aurez aucun problème d’éclairage en le tenant devant votre visage.

Il se charge sans fil ou avec un câble USB-C, et le fond est magnétique afin que vous puissiez le monter sur certaines surfaces autres que le GorillaPod. Il est également résistant aux chocs et à l’eau jusqu’à 30 m, vous pouvez donc vlog sous la pluie si vous le souhaitez.

Conclusion

Dans l’ensemble, j’étais vraiment satisfait de chaque produit du kit. Comme je suis plus dans la photographie que dans la vidéographie, j’ai particulièrement aimé le GorillaPod et le Beamo LED (pas qu’il y ait eu quelque chose de mal avec le microphone). Chacun est fabriqué avec des matériaux de haute qualité qui ne se cassent pas facilement. Chacun peut résister aux chocs, au vent et à la pluie.

Le diffuseur est idéal pour votre teint dans les selfies, et avoir une lumière vive en général rend vos selfies plus professionnels. Le GorillaPod rend votre iPhone stable, ce qui signifie qu’il fonctionne bien avec des captures sensibles comme de longues expositions et en utilisant le mode nuit où vous ne voulez pas que vos bras et vos mains bougent.

Entreprise: JOBY

Liste des prix: 199,95 $

Évaluation:

On aime ca. Vous devriez l’obtenir.

Avantages:

Matériaux de haute qualité

Tout ce dont vous avez besoin pour commencer avec le vlogging

Les inconvénients:

Je pense que les instructions pourraient être un peu mieux. Il a fallu un peu de temps pour tout mettre en place car il n’y avait que des photos.