Critique: Promise Pegasus R4i MPX RAID pour Mac Pro

En tant que propriétaire heureux d'un boîtier RAID externe Promise Pegasus3 R6, j'étais ravi d'essayer le nouveau Promise Pegasus R4i Module RAID MPX interne, une unité spécialement conçue pour le Mac Pro.

Le Promise Pegasus R4i est une matrice RAID matérielle à quatre disques qui peut facilement glisser dans votre Mac Pro grâce à son facteur de forme MPX. L'ajout du R4i à votre Mac Pro vous donne instantanément une tonne de stockage intégré via quatre disques de 8 To configurés par défaut dans une configuration RAID 5.

Le Promise Pegasus R4i produit-il de bons résultats de performance? Est-il facile à installer? Reste-t-il relativement calme? Comment se compare-t-il à un Promise Pegasus autonome? Toutes ces questions et bien d'autres sont traitées dans notre revue vidéo pratique.

Promise Pegasus R4i Spécifications

Stockage RAID matériel rapide pour Mac Pro (génération actuelle)

Branchez et jouez dans Mac Pro

S'installe dans l'une des baies MPX de Mac Pro

Idéal pour l'édition vidéo 4K et haute résolution et les flux de travail créatifs

32 To de capacité brute (24 To configuré RAID 5, formaté avec HFS +)

Le moteur RAID avancé prend en charge RAID 0, 1, 5, 6 et 10

9,2 livres avec 4 disques configurés

Acheter chez Apple

Déballage

À l'intérieur de la boîte, vous trouverez quelques instructions, ainsi que le Promise Pegasus R4i. Aucun câble d'alimentation ou câble Thunderbolt 3 n'est requis car l'unité se connecte directement à votre carte logique Mac Pro via les connecteurs PCIe et MPX.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=tOrRTZDujAA (/ intégré)

Configuration

L'unité comprend quatre baies de lecteur de 3,5 pouces avec quatre disques durs SATA de surveillance Toshiba MD06ACA800V de 8 To à 7 200 tr / min préformatés et préinstallés. Ces disques peuvent être trouvés individuellement dans les 300 $, ce qui signifie que cette unité contient environ ~ 1400 $ en disques seuls. Promise dit qu'il proposera éventuellement le R4i dans différentes capacités de stockage.

Le R4i est conçu avec deux baies de disques empilées de chaque côté, avec un interrupteur de verrouillage pour verrouiller chaque paire de disques en place. Le déverrouillage des baies vous permet de retirer et de remplacer facilement un lecteur, grâce à un système de rails pratique qui guide les lecteurs le long des rails qui lui permettent de rencontrer le connecteur à l'arrière de chaque baie individuelle.

Sans les quatre disques, le R4i ne pèse pas beaucoup, mais ce poids monte rapidement à près de 10 livres avec les quatre disques installés. Cela signifie 10 livres supplémentaires ajoutées à un Mac Pro déjà lourd. Ces roues de 400 $ commencent à être de mieux en mieux chaque jour qui passe.

L'installation

Le Promise Pegasus R4i peut être installé dans l'une des deux baies MPX à l'intérieur du Mac Pro. Faites simplement glisser le boîtier en aluminium du Mac Pro, recherchez une baie MPX vide et installez l'unité à l'intérieur du Mac Pro. Une fois installé, remplacez le boîtier en aluminium et allumez la machine.

Le module MPX interne présente l'un des plus grands avantages du Pegasus R4i par rapport aux configurations externes autonomes. Parce que le R4i est interne, il n'y a pas de Thunderbolt 3 ou de câbles d'alimentation à gérer.

À de rares occasions, j'ai accidentellement débranché le mauvais câble Thunderbolt 3, ce qui a entraîné la mise hors ligne de ma bibliothèque Final Cut Pro X stockée sur mon DAS. Bien que vous puissiez généralement récupérer de tels événements dans Final Cut Pro, cela fait toujours peur quand cela se produit. Le retrait des câbles signifie un point de défaillance possible de moins à s'inquiéter.

Une fois démarré, vous souhaiterez installer le logiciel Promise Utility, qui vous permet de gérer la matrice RAID, de modifier les paramètres, de surveiller les processus d'arrière-plan, de consulter les informations sur les événements, etc.

Performance

Le R4i est préconfiguré dans une configuration RAID 5, et c'est ainsi que je recommande d'utiliser l'unité. RAID 5 fournit une redondance indispensable pour que si l'un des disques tombe en panne, vous pouvez le remplacer par un disque de rechange sans perdre la totalité de la baie. Pour mémoire, je n'ai jamais eu de panne de disque pendant toutes mes années d'utilisation des produits Promise, mais cela arrive, il est donc logique d'utiliser une configuration RAID avec redondance intégrée.

L'inconvénient de RAID 5 est que vous perdez purement et simplement l'équivalent d'une unité de stockage. Donc, si vous avez une unité à quatre baies avec quatre disques de 8 To, votre 32 To est réduit à 24 To. C'est une baisse importante, mais 24 To sont encore beaucoup de stockage à avoir à portée de main dans le Mac Pro.

Côté vitesse, le Pegasus R4i est relativement rapide. Promise note que les utilisateurs peuvent ressentir jusqu'à 680 Mo / s en RAID5, ce qui est largement ce que j'ai connu lors de l'exécution de tests de vitesse et de transfert de fichiers. C'est plus que suffisant pour les workflows 4K et plus.

Initialement, le R4i devra passer par sa synchronisation, qui s'exécute en arrière-plan. Cette synchronisation unique prend plusieurs heures et peut entraîner une baisse des performances au cours de cette période. Une fois la synchronisation terminée, votre appareil fonctionnera à des performances optimales.

Bien que vous n'obtiendrez évidemment pas le même type de vitesse que vous obtenez des SSD intégrés d'Apple ou des solutions SSD PCIe tierces, le stockage flash ne peut tout simplement pas rivaliser avec la capacité considérable offerte par les disques durs traditionnels. Si vous éditez une vidéo ou faites quoi que ce soit d'autre qui traite des fichiers volumineux, avoir une configuration comme celle-ci dans votre Mac Pro peut être un énorme gain de temps.

Gestion des disques

La gestion des disques à l'intérieur du R4i est similaire à la gestion des disques dans toute autre solution de stockage Promise Pegasus. Chaque paire d'unités d'entraînement peut être verrouillée en place et des disques individuels peuvent être retirés et remplacés en cas de panne d'unité.

Bien qu'il ne s'agisse pas de l'exemple de conception d'application le plus simple, l'utilitaire Promise dispose de tous les outils dont vous avez besoin pour gérer votre baie. Vous pouvez l'utiliser pour reconfigurer à un niveau RAID différent, surveiller la température du lecteur, gérer les alarmes du lecteur et afficher les journaux système.

Ce qui est drôle, c'est que les disques semblent avoir des indicateurs LED pour identifier chaque disque via l'utilitaire Promise, mais comme vous ne pouvez pas démarrer le Mac Pro sans le couvercle, vous ne pouvez pas profiter d'une telle fonctionnalité.

Du son

Ma plus grande préoccupation au sujet du Promise R4i n'avait rien à voir avec les performances ou la facilité d'utilisation. Ma plus grande préoccupation tournait autour du son. À quel point le R4i serait-il bruyant à l'intérieur du Mac Pro?

Par rapport aux baies Promise autonomes, comme le Pegasus3 R6, la différence sonore est de jour comme de nuit. Le R4i présente un avantage majeur par rapport aux produits Promise autonomes, en ce sens qu'il ne contient absolument aucune sorte de solution de refroidissement active. Au lieu de cela, les disques s'appuient sur le système de gestion thermique intégré du Mac Pro pour rester au frais, ce qui signifie qu'ils sont parfaitement silencieux du point de vue du refroidissement actif.

Cela ne veut pas dire que le R4i est inaudible, car vous entendrez toujours un cliquetis normal des disques durs pendant que les têtes lisent et écrivent des données. Beaucoup dépendra du type de disques utilisés, car certains disques sont intrinsèquement plus forts que d'autres, mais le bruit ambiant des disques Toshiba à l'intérieur de l'unité est assez silencieux.

Ne vous y trompez pas, vous pouvez entendre les disques pendant que vous parcourez un projet Final Cut Pro X ou transférez des fichiers vers et depuis l'appareil, mais personnellement, je ne trouve pas que ce soit assez fort pour être gênant. Mon Mac Pro repose à environ 3 pieds sur le plancher de bois franc, et je ne peux pas entendre l'appareil du tout pendant la lecture de musique sur ma timeline Final Cut Pro à 50% de volume via les haut-parleurs de mon écran UltraFine 4K de LG.

Prise de .

Le Promise Pegasus R4i est un excellent moyen d'ajouter une énorme quantité de stockage à votre Mac Pro. Parce que c'est un module MPX, l'installation est extrêmement simple, sans configuration requise.

Le R4i, étant totalement dépourvu de ventilateurs, est une option beaucoup plus silencieuse par rapport aux unités DAS autonomes. Et il n'y a pas de câbles d'alimentation ou de câbles Thunderbolt 3 à gérer, donc aucune chance de couper accidentellement un câble Thunderbolt 3 ou de couper accidentellement l'alimentation, ce qui présente un risque pour vos précieuses données.

Prêt à l'emploi, l'unité est configurée dans ce que je pense être la solution RAID la plus judicieuse pour stocker des supports de travail – RAID 5. Si vous gérez de gros fichiers vidéo qui nécessitent d'avoir plusieurs téraoctets de stockage à portée de main, alors le Promise R4i, à 2299,95 $ directement d'Apple, mérite votre attention.