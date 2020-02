‘Crossy Road Castle’ est désormais disponible sur Apple Arcade

Apple ajoute régulièrement de nouveaux jeux à Apple Arcade, et cette semaine, Crossy Road Castle, créé par Hipster Whale, le développeur du célèbre jeu Crossy Road.



Crossy Road est un jeu sans fin de style Frogger où le but est de faire traverser divers animaux et personnages, mais Crossy Road Castle, qui a été annoncé en octobre, est un croisement entre un coureur sans fin et un jeu de plateforme.

Crossy Road Castle utilise un style artistique similaire à Crossy Road, avec des joueurs guidant les personnages à travers un château qui regorge d’ennemis et d’obstacles à surmonter. Le but du jeu est de monter le plus haut possible dans le château.

Crossy Road Castle peut être joué en solo, mais il existe également un mode coopératif qui permet à plusieurs joueurs de braver le château à l’aide de plusieurs contrôleurs de jeu ou de plusieurs appareils iOS.

Comme avec Crossy Road, le gameplay débloquera de nouveaux personnages à jouer. Hipster Whale dit que de nouvelles tours et de nouveaux personnages seront introduits régulièrement.

Les abonnés d’Apple Arcade peuvent télécharger Crossy Road Castle depuis l’App Store à partir d’aujourd’hui. LeApple Arcade‌ est au prix de 4,99 $ par mois et permet aux utilisateurs d’accéder à plus de 100 jeux sans frais supplémentaires ni achats intégrés. Crossy Road Castle peut être joué sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.

.