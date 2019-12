Croyez-le ou non, Donald Glover est la raison pour laquelle nous avons tous été surpris par Baby Yoda – .

Presque tous, nous étions dans le même bateau dans les derniers instants du premier épisode de la série Disney +, désormais un succès retentissant. Le Mandalorien. Nous ne savions pas ce que le chasseur de primes recherchait, ni ce que «le client» voulait que Mando se procure si mal. Finalement, c'est dedans… là, dit-il. Lui et un droïde se frayent un chemin à l'intérieur du bâtiment, remportant une fusillade épique de style Far West. Mando s'approche d'une petite capsule dans le coin arrière de la pièce. C'est un berceau? Attendez.

Ces longues oreilles vertes. Merde!

La décision de garder l'existence de "Baby Yoda" une surprise complète et totale jusqu'au moment exact de la grande révélation, avec le showrunner Jon Favreau réussissant également à cajoler Disney pour garder l'adorable petit gars hors du marketing avancé de la série, s'est avéré être la bonne décision. Un point de vente l'a surnommé hilarant comme un mignon petit «mème enfant», ce que toute personne qui a été sur Twitter à tout moment au cours du dernier mois comprendra. En attendant, The Hollywood Reporter Jeudi a révélé une friandise fascinante dans une plongée profonde dans le personnage sur la rapidité avec laquelle il est devenu une icône de Disney – la friandise étant juste l'idée dont c'était de garder le tout une surprise en premier lieu.

Réponse: C'était l'idée de Donald Glover.

Glover, vous vous en souvenez, avait déjà travaillé avec Favreau en prêtant sa voix au récent remake de Le roi Lion. Glover est celui qui a déploré Favreau que, fondamentalement, il n'y a plus beaucoup de surprise dans le monde. "Nous parlions de musique et de culture pop et il disait que ce que les gens aiment vraiment maintenant, c'est d'être surpris, car cela n'arrive pas tellement", a déclaré Favreau au magazine. «Quand Beyonce a fait un album, elle le mettait simplement en ligne et tout le monde y réagissait. Le simple fait de le diffuser a stimulé une conversation qui deviendrait plus virale et attirerait une attention plus réelle que tout marketing. »

Alors ok. Cela signifie que non seulement Glover est capable d'exceller avec facilité dans pratiquement tout ce qu'il touche, de la télévision à la musique et aux films. Maintenant, il répand sa touche dorée sur le travail des autres aussi. Et il l'a fait en offrant Beyonce comme preuve à l'appui, pour commencer.

Il n’est pas du tout exagéré de prétendre que le déploiement de Le Mandalorien aurait été bien différent si Disney avait été autorisé à battre le tambour Baby Yoda tôt et souvent, le transformant en une image marketing qui a été partagée et partagée à mort avant les débuts de l'émission. Merci Donald!

Source de l'image: Disney