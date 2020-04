CTL lance un nouveau Chromebook VX11 économique avec un design durable et un prix de 210 $

CTL développe principalement des Chromebooks pour les écoles et les entreprises, offrant généralement un bon matériel pour le prix. Nous avons déjà examiné le PC de bureau et le Chromebook robuste de la société, et maintenant CTL prend des précommandes pour un nouvel ordinateur portable économique.

Le Chromebook VX11 de CTL a à peu près tout ce que vous attendez d’un Chromebook économique: un processeur Intel Celeron N4020 6 W (essentiellement un processeur Atom amélioré), 32 Go de stockage, 4 Go de RAM et une charge USB de type C. Bien que l’écran de 11,6 pouces de l’ordinateur portable puisse reposer à plat sur une table, il ne peut pas se retourner complètement et être utilisé comme une tablette. CTL n’a pas non plus répertorié de résolution d’écran, mais je suppose que c’est 1366×768.

Comme certains autres Chromebooks de l’entreprise, ce modèle est au moins bien construit. Il a une conception résistante aux chutes, des ports et des charnières renforcés et une “conception classée IP”. L’ordinateur portable recevra également des mises à jour de Chrome OS jusqu’en juin 2026.

Le Chromebook VX11 de CTL est principalement vendu directement aux écoles et aux entreprises, mais les gens ordinaires peuvent également l’obtenir dans la boutique en ligne de CTL ci-dessous. Il est disponible en précommande et CTL s’attend à ce qu’il commence à être expédié à la «fin du printemps».