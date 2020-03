CuriosityStream est une mine d’or documentaire pour 1,25 $ par mois

le bon documentaire peut être une expérience passionnante, remuant vos émotions et excitant votre intellect. Trouver un documentaire intéressant n’est pas toujours facile, mais CuriosityStream élargit considérablement vos options.

Si vous avez un esprit vif, CuriosityStream est le service de streaming idéal pour vous. C’est le Netflix des documentaires, spécialisé dans programmation primée sur la science, la nature, l’histoire, la technologie, etc. À l’heure actuelle, vous pouvez en profiter pour l’équivalent de 1,25 $ par mois seulement.

Lancé par le fondateur de Discovery Channel, CuriosityStream possède une bibliothèque inégalée de plus de 2000 documentaires parmi lesquels choisir. Vous trouverez des émissions de haute qualité de certains des géants du genre tels que Sir David Attenborough et Professeur Stephen Hawking.

Il y a même documentaires originaux exclusifs à CuriosityStream, ce qui vaut à lui seul les frais d’inscription. Vous pouvez les diffuser sur votre appareil à tout moment, n’importe où.

CuriosityStream en un coup d’œil:

Diffusez du contenu illimité chaque mois.Profitez-en via un navigateur Web, une application mobile, un téléviseur ou une tablette.Parcourez plus de 2 000 documentaires et émissions, y compris des originaux primés.Recevez des recommandations personnalisées.Les collections et les listes sont gérées par l’équipe d’experts de CuriosityStream.

CuriosityStream coûte normalement 3 $ par mois ou 20 $ par an. Cependant, dès maintenant chez Tech Deals, vous pouvez souscrire un abonnement de deux ans pour seulement 29,99 $, vous économisant 10 $. C’est l’équivalent de payer seulement 1,25 $ par mois. Ce n’est pas beaucoup pour élargir vos horizons.

L’accord expire bientôt, alors faites vite si vous êtes intéressé. le lien ci-dessous vous y emmène.

