D’abord Redmi, maintenant Poco: Pourquoi toutes les sous-marques Xiaomi?

Avec plus de 158 millions de smartphones expédiés en 2019, l’Inde est incontestablement le deuxième plus grand marché de smartphones au monde. Alors que les ventes atteignent un plateau en Chine, les fabricants ont cherché de nouvelles façons de développer leur marché en Inde.

L’idée de Xiaomi était de créer une différenciation afin de répondre à des publics divers à la recherche de choses très différentes de leurs téléphones.

Une partie importante de cette stratégie a été l’avènement des sous-marques. Bien que le concept soit originaire de Chine, il a vraiment pris racine en Inde. Généralement destinées à un groupe démographique spécifique, les sous-marques opèrent de manière indépendante et ont tendance à être plus ouvertes à l’expérimentation que les marques généralement opposées au risque sous lesquelles elles opèrent.

Bien qu’il soit le plus grand joueur de smartphones en Inde, Xiaomi a divisé ses activités entre plusieurs marques. Au début de 2019, Xiaomi a transformé Redmi en une entité unique. Pendant ce temps, 2020 a commencé avec la résurrection de Poco en tant qu’entité autonome.

Dans les trois marques de Xiaomi, nous commençons à voir des matériels qui se chevauchent et qui concurrencent souvent à des prix similaires. À titre d’exemple, le Redmi Note 8 Pro et le Poco X2 sont à prix similaire, et pourtant, ce sont des produits fondamentalement différents. Pendant ce temps, le Poco X2 est pratiquement identique au Redmi K30, qui est disponible en Chine, mais pourrait ne pas être lancé du tout en Inde.

Pourquoi Xiaomi introduirait-il des produits qui s’affrontent? Que peuvent en retirer ses sous-marques? Plus important encore, pourquoi Xiaomi a-t-il entraîné Redmi et Poco dans des opérations distinctes? Voyons comment Redmi, Poco et Mi s’intègrent dans l’ensemble.

Qu’en est-il de toutes les sous-marques?

Fondée en 2010, Xiaomi est la société faîtière sous laquelle opèrent toutes les sous-marques. Alors que la société a bâti sa réputation sur les smartphones à prix avantageux, elle a fait des progrès constants pour élargir son portefeuille pour couvrir une multitude de fourchettes de prix et de segments.

Les téléphones de Xiaomi au cours des dernières années ont montré une propension à des conceptions diverses et une évolution vers la concurrence avec les produits phares du monde. En dépit d’être un concept, le Mi Mix Alpha présente une indication claire de la direction dans laquelle la société se dirige. Le Xiaomi Mi 10 Pro récemment révélé est l’appareil le plus cher de la famille Mi traditionnelle.

L’identité et le positionnement de la marque sont essentiels.

Cependant, le pain et le beurre de Xiaomi sont la série abordable Redmi. Cela pose un problème. L’identité de la marque et les apparences sont essentielles. Pendant longtemps, Xiaomi a été étiqueté comme un fabricant de matériel bon marché ou d’appareils qui vous en donnent le plus. Cela est en contradiction avec ses projets futurs de fabrication de matériel haut de gamme haut de gamme. Xiaomi doit perdre son image d’être un acteur de valeur, et les sous-marques sont le bon outil pour permettre cela.

L’histoire de l’Inde

À bien des égards, la stratégie de Xiaomi en Inde s’inspire de la Chine. Pourtant, le pays apporte ses propres défis. Lorsque Xiaomi est entré en Inde en 2014, le prix de vente moyen d’un téléphone n’était que de 138 $. Ce fut le début d’une phase transitoire avec la mise à niveau des utilisateurs à partir des téléphones multifonction et l’avènement de la 4G abordable.

Alors que les expéditions de smartphones en Inde sont passées de 17 millions d’unités en 2014 à 27 millions d’unités en 2017, Xiaomi a été en mesure de s’appuyer sur cette augmentation et de devenir le principal acteur du segment des smartphones d’entrée de gamme.

Alors que le Mi 3 était le premier téléphone de Xiaomi en Inde, il a été rapidement remplacé par un flux constant de téléphones Redmi. Ces appareils de la série Redmi ont décimé la concurrence locale grâce à des prix agressifs. Micromax, Lava et d’autres se sont battus, mais ne pouvaient tout simplement pas suivre les produits que Xiaomi pouvait offrir, financés par son succès en Chine.

À côté de nombreux téléphones Redmi, Xiaomi a présenté le Mi 4i, Mi 5 et, finalement, le Mi Mix. Cependant, ces téléphones n’étaient pas abordables. La série Redmi était ce que vendaient les camions. En termes de perception du marché, Xiaomi était désormais synonyme de Redmi, la marque du segment de valeur. Avance rapide jusqu’au début de 2019, et Xiaomi a rendu cela officiel. Redmi est devenue une sous-marque distincte.

Au troisième trimestre 2019, le point de vente moyen des smartphones en Inde avait légèrement augmenté à 159 $. Aujourd’hui encore, l’Inde reste pour la plupart un marché de milieu de gamme soucieux de la valeur. Cependant, le segment 300 $ – 500 $, ainsi que le segment 200 $ – 300 $ dans une moindre mesure, montrent des points d’inflexion.

Maintenant, le segment de 300 $ à 500 $ en Inde a été le pilier de OnePlus. La marque a réussi à devenir le choix de facto dans cette gamme de prix, grâce à un matériel fiable et à un historique de support logiciel à long terme. Bien sûr, Xiaomi veut un morceau du gâteau.

Xiaomi a précédemment testé ce marché avec le lancement d’une petite expérience appelée Poco F1. Lors de son lancement en août 2018, le Poco F1 était un peu une anomalie. Un téléphone de moins de 300 $ qui comprenait du matériel de qualité phare, mais avec quelques compromis. Le marché l’a rodé.

Le Poco F1, connu internationalement sous le nom de Pocophone F1, a démontré qu’il y avait de la place pour un kit haut de gamme, au bon prix. De plus, cela a donné à Xiaomi une impulsion pour introduire la série Redmi K en Inde.

Les K20 et K20 Pro ont profité de la notoriété de Redmi pour pénétrer le segment phare du milieu de gamme et de la valeur.

Les magasins hors ligne génèrent toujours la majorité des ventes en Inde, et la marque Redmi est reine dans ces magasins. En Inde, les téléphones de marque Mi n’ont tout simplement pas le genre de notoriété de la marque pour attirer des chiffres dans le segment phare de la valeur. La série Redmi K a résolu ce problème pour Xiaomi. La société a présenté les Mi 9T et Mi 9T Pro en Inde sous le nom de Redmi K20 et K20 Pro.

Livrés en deux versions, l’une avec un chipset Snapdragon 730 et l’autre avec Snapdragon 855, les deux téléphones étaient beaucoup plus chers que le Poco F1 mais ont quand même réussi à générer des ventes décentes. Face à OnePlus et même à Asus, Xiaomi a obtenu un élan décent malgré sa réponse, plutôt que quelque chose de tout à fait unique.

Où se situe Poco?

À tous égards, le Poco F1 a été un succès retentissant et le marché réclame un successeur. Le Poco F1 a bâti sa réputation sur le support logiciel à long terme et en embrassant la communauté ROM. Pendant ce temps, la série Redmi K a produit un excellent matériel, mais elle ne répondait vraiment pas au même public.

Malgré son succès, au cours des 18 mois qui ont suivi le lancement de la F1, des rumeurs suggéraient que le projet avait été arrêté. Vous pouvez donc imaginer notre surprise lorsque Xiaomi a décidé de délocaliser Poco dans sa propre entité au début de janvier 2020. Un nouveau matériel a été enfin en chemin.

Cependant, le Poco X2 n’était pas tout à fait le téléphone que tout le monde attendait. Un Redmi K30 rebadgé, il déplace le focus de la fiche technique vers un sens plus large de personnalisation et de vitesse. Bien sûr, il a le nouvel écran 120Hz cool pour se différencier, mais pour les utilisateurs qui ont été conditionnés aux spécifications haut de gamme, cela seul ne suffit pas.

Le Poco X2 fait de la place pour un successeur plus cher du Poco F1. En s’attaquant au segment milieu de gamme, le X2 renforce la marque Poco grâce à des offres supplémentaires, tout en s’adressant au segment milieu de gamme le plus lucratif.

Et qu’en est-il de la série Mi?

En Inde, les téléphones haut de gamme de la série Mi n’ont pas connu beaucoup de succès. Au début de son expansion en Inde, Xiaomi s’est concentré sur le segment de base de moins de 200 $ à un point tel que la marque était uniquement vue à travers l’optique de la série Redmi. Cela a bien fonctionné lorsque c’était la plus grande catégorie de marché en croissance. Cependant, en 2020, il y a une demande claire et démontrable de téléphones dans le segment 400 $ +, qui est actuellement dominé par OnePlus, Samsung et d’autres.

En séparant Redmi et Poco, Xiaomi est désormais libre d’explorer le segment phare de la valeur, et au-delà, avec la marque Mi. Il y a maintenant une segmentation claire dans la stratégie de Xiaomi, et cela positionne parfaitement la marque Mi pour monter en gamme.

Cependant, la fabrication d’un tel appareil nécessite des installations de pointe, qui ne sont pas disponibles en Inde.

Nous devrons importer 100% des unités si nous lançons le # Mi10 en Inde. Par conséquent, il aura un modèle de tarification différent de celui habituel.

RT🔄 avec # Mi10 si vous voulez le voir en Inde. https://t.co/FbRGe4tvjL

– Manu Kumar Jain (@manukumarjain) 13 février 2020

Il est, bien sûr, ouvert à la spéculation, mais il est facile d’imaginer que la marque Mi pourrait être mise de côté pour les appareils de pointe qui ne se concentrent pas nécessairement sur la valeur. Le Mi Mix Alpha me vient à l’esprit. Et Manu Kumar Jain de Xiaomi a déjà laissé entendre que le Mi 10 se rendait en Inde.

Serait-ce le début de l’incursion de Xiaomi dans un matériel vraiment haut de gamme avec un prix égal?

Xiaomi en 2020: une stratégie clairement définie

La stratégie de Xiaomi en Inde est unique en raison des conditions du marché. L’entreprise a réussi en s’adaptant aux tendances du marché et en offrant un sentiment de valeur que peu d’autres marques ont pu égaler.

En Europe et au Royaume-Uni, l’entreprise n’a pas le bagage de bâtir sa réputation sur les téléphones de segment de valeur. En tant que telle, l’expansion européenne encore relativement récente de Xiaomi a une identité très claire, la marque Redmi étant conservée uniquement pour du matériel de moins de 200 £. Tout ce qui précède est en vente avec le badge Mi. La stratégie fonctionne aussi.

Redmi, Poco et Mi s’adressent individuellement à un public très diversifié et distinct, tout en offrant quelque chose pour tout le monde.

Dans l’ensemble, Xiaomi est entré dans 2020 avec une vision très définie de l’avenir qui devrait lui permettre de rivaliser à tous les niveaux sans chevauchement significatif. Chaque sous-marque répond à une démographie de marché différente. Redmi est, bien sûr, le plus populaire, en particulier dans les marchés émergents, en raison de sa concentration sur la création de valeur. Pendant ce temps, Poco s’adresse aux passionnés et nous devrions nous attendre à voir un Poco F2 dans le futur. Enfin, avec la marque Mi, Xiaomi est libre d’explorer les segments supérieurs du marché des smartphones.

Quelle est votre opinion sur les sous-marques de Xiaomi? Cela fait-il une différence dans votre perception de l’entreprise? Faites le nous savoir dans la section “Commentaires”.