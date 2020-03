DAEMON X MACHINA pour Nintendo Switch: le guide ultime

Source: Marvelous Entertainment

L’idée des mechs a quelque chose de magique. À partir d’interprétations modernes comme Pacific Rim et de versions antérieures comme Robotech, Gundam et même Mazinger Z, les mechs ont irrévocablement séduit un groupe spécifique de personnes. Si vous êtes une de ces personnes et que vous possédez également une Nintendo Switch, vous avez de la chance. Le diagramme ven des mechs et Nintendo Switch entre en collision dans Daemon X Machina.

Rock ’em Sock’ em Robots

Daemon X Machina

Combattez les machines avec des amis

Ce jeu d’action à grande vitesse vous permet de vous battre dans un costume de méca pour protéger la planète contre les machines infernales de l’IA vouée à la destruction de l’humanité. Vous pouvez jouer avec jusqu’à trois amis en coopération en ligne.

Qu’Est-ce que c’est?

Daemon X Machina est un jeu d’action mech-centric qui est sorti sur Nintendo Switch le 13 septembre 2019. Si vous avez eu envie de piloter votre propre robot de combat sur votre Nintendo Switch, c’est maintenant votre chance.

Dans Daemon X Machina, vous incarnez un pilote mech vivant sur une planète qui a été dévastée lorsqu’une partie de la lune s’y est écrasée. Comme si la collision de corps célestes n’était pas assez grave, il semble que l’événement ait libéré une énergie étrange appelée Femto, qui fait que toute l’intelligence artificielle de la planète devienne un voyou.



Vous êtes membre des Outers, une équipe de pilotes mech mercenaires. C’est à vous de défendre toute l’humanité contre l’IA voyous qui n’aimerait rien de plus que de voir toute l’humanité anéantie. Cependant, vous n’entrerez pas dans cette guerre les mains vides. La même énergie qui a transformé l’IA en humanité vous a conféré, ainsi qu’à votre équipe, des pouvoirs spéciaux et vous avez également vos fidèles robots de combat pour aider à inverser le cours de la guerre.

Pouvez-vous personnaliser votre costume de personnage et de robot?



Oui, certainement. Au fur et à mesure que vous participez à des missions, vous trouverez des pièces de combinaison mech gisant sur le sol. Vous voudrez certainement les rassembler et voir s’il y a quelque chose qui mérite d’être conservé. De plus, un arbre de compétences vous permet de mettre à niveau votre personnage et votre suite. Les mises à niveau apportent également des changements visuels afin que votre personnage se démarque des autres, selon les options que vous choisissez.

Qui le fait?

Daemon X Machina a été développé et déchaîné sur le public propriétaire de Switch par Marvelous. Ce développeur japonais débranche la création de jeux depuis 2011. Bien que bon nombre de leurs titres aient clairement été conçus en pensant au marché japonais, vous les connaissez peut-être grâce à des titres comme Monster Hunter Stories, qui est sorti à l’origine sur la 3DS, ou le sexy battre em ‘up série Senran Kagura.



Un simple coup d’œil et l’historique des sorties de Marvelous vous indique qu’ils aiment clairement développer des titres pour les appareils portables. Compte tenu de la cote élevée de Daemon X Machina, il semble que toute cette expérience dans le monde du jeu diminutif ait porté ses fruits pour les fans de robots propriétaires de Switch.

À quoi ressemble le gameplay?



Daemon X Machina s’appuie assez fortement sur l’expérience de hack et slash. Le combat est rapide et furieux. Donc, si vous êtes à la recherche d’une expérience de jeu de rôle approfondie, ce n’est peut-être pas exactement le titre que vous espériez. Certes, celui-ci a plus d’un complot que de nombreux autres jeux de mech. N’attendez pas trop de l’histoire et vous ne serez pas déçu.

En tant que pilote de mech, vous passez à peu près votre temps dans l’un des deux endroits: votre cintre personnalisant votre mech de multiples façons, ou sur le champ de bataille. Des améliorations aux travaux de peinture personnalisés, vous avez la possibilité de créer votre robot et le vôtre seul. Une fois que vous avez votre robot comme vous l’aimez, il est temps de mettre tout ce travail en danger en le mettant sur le terrain. Là, vous affronterez des monstruosités géantes mécanisées de l’IA ou d’autres pilotes mech. Lorsque les pièces commencent à voler, vous pouvez récupérer des armes à utiliser contre vos ennemis afin de gagner la journée.

Est-ce multijoueur?



Ne vous inquiétez pas, si vous avez des amis qui aiment autant le combat mech que vous, il y a le multijoueur. Vous aurez l’occasion de vous réunir avec trois autres amis pour une action coopérative en jouant localement ou en ligne.

