D’Android à iPhone, un sondage révèle que la plupart des Américains veulent le droit de réparer

Le droit de réparer le mouvement prend de l’ampleur dans certaines parties du monde, appelant les fabricants à mettre en ligne des informations, des pièces et des outils pour faciliter les réparations de bricolage. Le mouvement demande également que les produits réels soient conçus en pensant à la réparabilité.

Maintenant, une nouvelle enquête menée par la société de rappel de signaux cellulaires WaveForm suggère que la grande majorité des Américains soutiennent le droit de réparer la législation. L’enquête en ligne auprès de 1 065 Américains a révélé que 74,5% des personnes interrogées soutiennent le droit de réparer les réglementations. Seulement 1,9% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles ne soutiendraient pas ces réglementations, tandis que 23,6% ne s’en souciaient pas d’une manière ou d’une autre.

L’enquête a également révélé que 81,2% des répondants qui se sont identifiés comme démocrates soutenaient le droit de réparer la législation, et 73,1% des personnes qui se sont identifiées comme républicains l’ont soutenu. En d’autres termes, cela indique un soutien bipartisan au droit de réparer les lois aux États-Unis.

L’enquête de WaveForm a également ventilé les niveaux de support par système d’exploitation mobile, constatant que 77% des utilisateurs d’Android étaient pris en charge, contre 72,6% des utilisateurs d’iOS. Il est clair que les fans d’Apple et d’Android peuvent convenir que le droit de réparer la législation vaut la peine.

L’enquête intervient un peu plus d’un mois après le lancement par l’UE d’un plan d’action pour l’économie circulaire qui vise également à faire du droit de réparer les lois une réalité. Le plan prévoit que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs soient conçus en fonction de la réparabilité, de la mise à niveau et de la maintenance. Il pousse également à un remplacement plus facile de la batterie et à un droit de mettre à jour les logiciels obsolètes.

Ceux qui recherchent un smartphone qui peut être facilement réparé n’ont que la gamme Fairphone à choisir dès maintenant. Le dernier modèle est le Fairphone 3 à 450 € (~ 490 $), et il comprend des composants modulaires et un score parfait de 10 sur 10 du site Web de réparabilité iFixit. Espérons que nous verrons plus de téléphones comme ceux-ci dans un avenir proche.