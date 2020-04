Dans un autre coup porté à la sécurité, des milliers de vidéos Zoom privées peuvent être trouvées en ligne – .

Le logiciel de visioconférence de Zoom a gagné en popularité au cours des dernières semaines, des millions de personnes restant bloquées chez elles en quarantaine de coronavirus.

Le dossier de confidentialité de Zoom laisse beaucoup à désirer car l’entreprise a été confrontée à une controverse après l’autre.

Plus récemment, il a été découvert que des milliers de chats vidéo Zoom privés peuvent être consultés en ligne.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Avec des millions de personnes bloquées à la maison à cause du coronavirus, le logiciel de visioconférence de Zoom a explosé en popularité au cours des dernières semaines. Cette semaine encore, la société a déclaré que le nombre de personnes utilisant quotidiennement son logiciel est passé de 10 millions en décembre à 200 millions en mars. Il s’agit d’une augmentation étonnante et, sans surprise, les parts de Zoom ont plus que doublé au cours de la même période.

L’ascension du zoom, cependant, n’a pas été une conduite entièrement fluide. L’entreprise a dû faire face ces dernières semaines à une polémique après l’autre. Au début, Word a fait savoir que l’application Zoom sur iOS envoyait des données d’analyse à Facebook, que l’utilisateur ait ou non un compte Facebook. Par la suite, nous avons appris que des adresses e-mail et des photos de certains utilisateurs de Zoom fuyaient. Et bien sûr, il y avait ce problème embêtant d’appels de tiers «zoombombing» par des étrangers.

Zoom, à son crédit, a été relativement rapide pour répondre aux problèmes ci-dessus. Mais tout comme un problème est abordé, un autre semble émerger. À cette fin, le Washington Post rapporte que des milliers d’enregistrements Zoom dans le cloud sont accessibles et consultables par de parfaits inconnus en raison de la façon dont les fichiers sont nommés.

Lorsque vous effectuez un appel vidéo, il est naturel de supposer que votre conversation ne sera jamais vue par un tiers. En fin de compte, c’est une hypothèse dangereuse à faire si vous utilisez Zoom pour discuter d’informations personnelles sensibles et potentiellement embarrassantes.

Les vidéos visionnées par le Washington Post comprenaient des séances de thérapie individuelles; une orientation de formation pour les travailleurs effectuant des appels de télésanté qui comprenait les noms et numéros de téléphone des personnes; réunions de petites entreprises comprenant des états financiers de sociétés fermées; et les classes des écoles élémentaires, où les visages, les voix et les détails personnels des enfants étaient exposés.

Beaucoup de vidéos contiennent des informations personnellement identifiables et des conversations profondément intimes, enregistrées dans les maisons des gens. D’autres vidéos incluent la nudité, comme celle dans laquelle une esthéticienne enseigne aux étudiants comment donner une cire brésilienne.

Il convient de noter que les appels Zoom ne sont pas enregistrés automatiquement. Néanmoins, l’hôte d’un appel a le pouvoir d’enregistrer unilatéralement des conversations vidéo sur son ordinateur ou sur les propres serveurs de Zoom.

Les problèmes de sécurité impliquant Zoom semblant de plus en plus présents, le fondateur et PDG de la société, Eric S. Yuan, a expliqué que bon nombre des problèmes découlaient du fait que la société ne s’attendait pas à ce que Zoom soit utilisé dans cette mesure en dehors de l’entreprise.

“Notre plate-forme a été conçue principalement pour les entreprises clientes – les grandes institutions avec un support informatique complet”, a déclaré Yuan. «Cependant, nous n’avons pas conçu le produit avec la prévoyance que, dans quelques semaines, chaque personne dans le monde travaillerait, étudierait et socialiserait de chez elle. Nous avons maintenant un ensemble d’utilisateurs beaucoup plus large qui utilise notre produit d’une myriade de façons inattendues, nous présentant des défis que nous n’avions pas anticipés lorsque la plate-forme a été conçue. »

Concernant le dernier problème de sécurité, la société a publié la déclaration suivante à ce sujet:

Zoom avertit les participants lorsqu’un hôte choisit d’enregistrer une réunion et fournit un moyen sûr et sécurisé pour les hôtes de stocker des enregistrements. Les réunions Zoom sont enregistrées uniquement au choix de l’hôte, soit localement sur la machine de l’hôte, soit dans le cloud Zoom. Si les hôtes choisissent par la suite de télécharger leurs enregistrements de réunion ailleurs, nous les exhortons à faire preuve d’une extrême prudence et à être transparents avec les participants à la réunion, en examinant attentivement si la réunion contient des informations sensibles et les attentes raisonnables des participants.

Tout cela étant dit, Yuan a déclaré il y a quelques jours que Zoom mettra en œuvre un gel de 90 jours sur les nouvelles fonctionnalités pour donner à ses ingénieurs un certain temps pour répondre aux problèmes de sécurité susmentionnés.

Source de l’image: MATTIA SEDDA / EPA-EFE / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

.