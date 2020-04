Dark Sky ferme son application Android après avoir été acquise par Apple

L’application / société de météo indépendante Dark Sky vient d’être acquise par Apple. Dans le cadre du changement, la société ferme ses applications Android et Wear OS. Bientôt, ils ne seront plus disponibles au téléchargement et le 1er juillet 2020, ils cesseront de fonctionner entièrement, les abonnés recevant un remboursement à ce moment-là. Les clients iOS pourront continuer à utiliser l’application.

La nouvelle est publiée grâce à une annonce via le blog de Dark Sky, qui a partagé la nouvelle de l’acquisition d’Apple un peu plus tôt dans la journée.

Notification que les clients Android reçoivent, annonçant l’acquisition.

Le site Web de Dark Sky cessera également de fonctionner à la même date. Le service API de l’entreprise n’accepte plus de nouvelles inscriptions, mais il continuera de fonctionner jusqu’à la fin de 2021.

Nous devons noter que la fiche Play Store de l’application Android est toujours en ligne au moment de la rédaction.

La nouvelle de l’acquisition n’est pas trop surprenante. Dark Sky lui-même était disponible sur iOS depuis beaucoup plus longtemps qu’Android, et il a longtemps été considéré comme l’une des meilleures applications météorologiques disponibles pour la plate-forme, avec une utilisation presque omniprésente parmi les clients les plus avertis. En plus d’offrir des données météorologiques hyperlocales et des prévisions à la minute près, l’interface était facile à naviguer et à comprendre – bien qu’elle soit clairement inspirée par iOS, même dans la version Android.

Bien qu’Android ait finalement repris l’application en 2016, cela ressemble à la fin de l’application sur la plate-forme.

Merci: Mike, Scott Oldfield