Darkroom prend en charge la souris et le trackpad pour iPad

Darkroom a mis à jour son application iPad pour prendre en charge le curseur, ce qui signifie que vous pouvez désormais modifier des photos avec une souris ou un trackpad.

Darkroom a annoncé sa version 4.5.5 du logiciel hier 27 mars. Ses notes de mise à jour indiquent:

Ajoute la prise en charge du nouveau curseur sur iPadOS. Avec un trackpad ou une souris connecté, vous pouvez gérer votre bibliothèque et éditer vos photos plus rapidement que jamais! Nous allons étendre ce support dans les semaines à venir, alors gardez l’œil ouvert!

Réduit la quantité de mémoire que l’application utilise sur les appareils plus anciens. Cela devrait réduire les plantages sur ces appareils. Nous continuerons de tester et d’améliorer les performances de l’iPhone 5S, 6S et d’autres appareils qui pourraient avoir l’impression d’avoir ralenti avec la récente mise à jour.

La mise à jour est bien sûr conçue pour tirer parti de l’iPadOS 13.4. Sorti la semaine dernière, iPadOS 13.4 permet aux utilisateurs de n’importe quel iPad de support d’utiliser un trackpad ou une souris avec leur iPad. La fonctionnalité était un argument de vente très vanté du dernier iPad Pro d’Apple, mais elle est en fait disponible via une mise à jour logicielle sur tous les modèles d’iPad Pro, ainsi que sur l’iPad Air 2, l’iPad de 5e génération, l’iPad mini 4 et tous les appareils suivants. La prise en charge du trackpad fonctionne sur tout iPad exécutant iPadOS 13.4 et fonctionne avec la souris Magic Mouse 2, le Magic Trackpad 2 et le clavier Magic pour iPad Pro d’Apple. Il prend également en charge des périphériques Bluetooth ou USB tiers, tels que la nouvelle souris Logitech Pebble pour iPad.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Darkroom a été mis à jour il y a quelques jours pour réactiver l’édition RAW sur des appareils plus anciens tels que l’iPad Air et l’iPhone 5S. Il a fait l’objet d’une refonte majeure le 14 mars avec l’introduction d’un nouveau moteur de rendu conçu pour améliorer considérablement les performances, la stabilité et la fiabilité. Les notes complètes sur cette mise à jour sont disponibles ici.

Darkroom – Photo Editor est gratuit sur iOS, mais vous devrez payer un abonnement de 20 $ par an pour déverrouiller toutes ses fonctionnalités.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.