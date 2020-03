Darksiders Warmastered Edition: Le guide ultime

War, Death, Strife et Fury sont de retour dans le monde et font maintenant leur apparition sur la Nintendo Switch dans Darksiders Warmastered Edition. L’imagination fantastique de THQ Nordic sur les personnages du livre de l’Apocalypse a été refaite pour être meilleure que son édition originale tout en continuant à raconter une histoire qui a déclenché une éventuelle trilogie réussie de jeux.

Il n’y a pas grand-chose de nouveau dans Darksiders Warmastered Edition, mais si vous êtes un débutant dans les jeux, voici ce que vous devez savoir:

Qu’est-ce que Darksiders?

Darksiders est un titre d’action hack-and-slash initialement sorti en 2010 qui s’est depuis transformé en une série de trois jeux, avec la plus récente entrée en 2018 (mais pas sur le Switch). Les jeux suivent tous la même séquence parallèle d’événements sur Terre, au Ciel et en Enfer, et chacun met le joueur en contrôle de l’un des Quatre Cavaliers de l’Apocalypse.

Dans le premier jeu, le joueur prend le contrôle de War, qui est blâmé pour avoir déclenché une apocalypse sur Terre. Mais la guerre est innocente et entreprend un voyage 100 ans dans le futur pour déterminer qui a vraiment causé l’événement et effacer son nom. Il est accompagné de The Watcher, qui s’assure qu’il se concentre sur sa mission et ne se laisse pas distraire.

Comment est-ce-qu’on joue?

Dans Darksiders, vous incarnez War, initialement équipé de votre fidèle épée Chaoseater. Le jeu mélange des éléments des jeux de hack-and-slash et d’action-aventure. Vous passerez une partie de votre temps à explorer différentes zones, en revenant à votre plaque tournante, le Centre du monde, entre les deux pour débloquer de nouvelles zones et acquérir des informations. Dans chaque zone, vous explorerez différents chemins, sauterez, grimperez, trouverez des objets cachés et activerez certains puzzles ou éléments interactifs pour progresser.

Dans chaque zone, vous rencontrerez des ennemis par vagues que vous devrez abattre avec Chaoseater ou certaines des autres armes distinctes que vous acquerrez plus tard et qui peuvent changer la vitesse, la puissance et les effets de vos attaques. La guerre peut exécuter des combos en utilisant différents types d’attaques, contre, esquiver, sauter et utiliser des objets environnementaux comme armes ou projectiles. De plus, War est capable d’utiliser la magie pour attaquer à distance et d’exécuter de puissants mouvements de finition lorsque les ennemis s’affaiblissent.

Pour encore plus de puissance, War peut activer une forme de chaos qui prend très peu de dégâts et inflige pas mal de dégâts. Ce formulaire est disponible chaque fois que War’s Chaos Meter se remplit après avoir effectué diverses actions au combat, et ne durera que pendant un temps limité.

En battant des ennemis ou en ouvrant des coffres, War peut acquérir des âmes qui le guériront, rempliront ses mètres ou serviront de monnaie pour acheter de nouveaux pouvoirs, armes et capacités qu’il pourra utiliser au combat.

Quoi de neuf dans l’édition Warmastered?

Malheureusement, il n’y a pas grand-chose de plus dans l’édition Darksiders Warmastered. Le jeu a été remasterisé, améliorant les visuels et la fréquence d’images, et les détails tels que l’éclairage, les ombres, le rendu et les textures devraient tous être beaucoup plus agréables que sur les versions originales PS3 et Xbox 360. Mais il n’y a pas de nouveau contenu dans le jeu à proprement parler.

Cela dit, si vous n’avez jamais joué à Darksiders auparavant, sa sortie sur Nintendo Switch est un bon endroit pour sauter dans la série, en particulier avec une troisième entrée assez récente. Bien que Darksiders II et III ne soient pas disponibles sur le Switch, Darksiders II a reçu une version remasterisée tout comme son prédécesseur qui a été publié sur PS4 et Xbox One, ce qui signifie qu’il y a peut-être de l’espoir que nous le voyons également sur Nintendo Switch.

Où peux-je le recevoir?

Darksiders Warmastered Edition a été lancé sur Nintendo Switch le 2 avril 2019. Outre la boutique numérique Nintendo, vous pouvez également le récupérer sur Amazon.

