Dashlane offre 3 mois d’abonnements Business et Premium

À la lumière de la pandémie de coronavirus, Dashlane dit qu’il veut faire sa part.

À ce titre, la société met gratuitement à la disposition des nouveaux utilisateurs les versions Business et Premium de son gestionnaire de mots de passe.

L’offre dure trois mois.

Alors que le coronavirus poursuit sa marche incessante et que le chaos s’empare du monde, au moins une doublure d’argent pour en sortir est de voir des entreprises technologiques faire leur part pour aider les personnes touchées par l’épidémie. Le dernier en date est Dashlane, qui rend ses abonnements Premium et Business gratuits pour tous les nouveaux utilisateurs pour les trois prochains mois.

“Ce sont des moments difficiles. Nous voulons faire notre part”, lit le blog de l’entreprise. Il a donc été décidé de rendre l’abonnement Premium à 4,99 $ / mois et son équivalent à 4,00 $ / utilisateur / mois pour les utilisateurs professionnels gratuits.

L’offre arrive certainement à un moment opportun, car de plus en plus de personnes se rendent au travail à domicile dans le but de réduire la propagation du virus via la distanciation sociale. Et comme ces personnes quittent la sécurité relative de l’infrastructure de leur organisation, le renforcement de leur vie privée et de leur sécurité est essentiel pour minimiser les interruptions de leur travail, sans parler des cyberattaques. Un gestionnaire de mots de passe peut certainement vous aider.

Google et Microsoft, qui ont rendu leurs outils de communication et de vidéoconférence respectifs gratuits pour aider au travail à distance, ont également participé à ces moments difficiles. T-Mobile, quant à lui, fournit à tous ses utilisateurs des données illimitées gratuites et a également augmenté sa capacité de réseau pour faciliter la demande accrue de services Internet en ce moment.

