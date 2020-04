Date de sortie, prix, spécifications, etc.

OnePlus est presque prêt à annoncer ses téléphones phares pour 2020, mais de nombreux détails sur les appareils ont déjà été divulgués. Au cas où vous n’auriez pas suivi le lent flux de nouvelles informations, voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur les OnePlus 8 et 8 Pro.

À quoi ressembleront-ils?

Les OnePlus 8 et 8 Pro partagent la plupart du même langage de conception; les deux sont de grands téléphones avec un design en verre incurvé et plusieurs caméras arrière. Alors que les OnePlus 7 Pro et 7T Pro avaient des caméras frontales amusantes et que la caméra selfie du OnePlus 7 était contenue dans une encoche, les deux téléphones à venir ont la caméra frontale à l’intérieur de l’écran.

OnePlus 8 (Source: WinFuture)

OnePlus 8 Pro (Source: WinFuture)

Comparé au OnePlus 8 de base, le 8 Pro dispose d’un écran légèrement plus grand et de caméras supplémentaires. Malheureusement, la prise casque n’a pas fait son retour sur les deux modèles. Gardez ces dongles pour casque autour.

Outre les fuites ci-dessus, quelqu’un a réussi à prendre des photos du OnePlus 8 Pro utilisé dans un métro chinois, bien que les images ne révèlent pas grand-chose.

Les OnePlus 8 et 8 Pro seront disponibles en trois couleurs: Interstellar Glow, Onyx Black et Glacial Green. Une couleur “ bleu outremer ” supplémentaire a été confirmée pour le OnePlus 8 Pro, mais il n’est pas clair si cette option sera disponible pour le OnePlus 8 ordinaire.

Quelles sont les spécifications?

La plupart des spécifications divulguées proviennent d’un tweet du leaker Ishan Agarwal, et certains détails ont été confirmés par d’autres sources. Cela étant dit, comme pour toutes les informations divulguées, il peut y avoir quelques erreurs ou détails omis. Par exemple, nous ne connaissons toujours pas la configuration exacte de la caméra pour le OnePlus 8 de base – l’objectif 16MP est probablement un objectif ultra-large, mais nous ne le savons pas avec certitude.

Les principales différences entre les deux téléphones sont la configuration de l’appareil photo (le 8 Pro a plus de caméras), la capacité de la batterie et la taille de l’écran. De plus, le 8 Pro a une étanchéité et une charge sans fil, tandis que la base 8 n’en a pas.

Auront-ils la 5G?

Oui. Le PDG de OnePlus, Pete Lau, a confirmé en mars que la série OnePlus 8 offrira une connectivité 5G. De plus, les fuites indiquent que les deux téléphones utiliseront le processeur Snapdragon 865, qui prend en charge la 5G non facultative.

Combien coûteront-ils?

Même si nous en savons beaucoup sur la conception et le matériel des prochains téléphones OnePlus, les informations sur les prix restent un mystère. OnePlus augmente généralement le prix de ses téléphones de 20 à 50 $ chaque année, et puisque le OnePlus 7T a commencé à 600 $ aux États-Unis, il est probablement sûr de supposer que le OnePlus 8 de base coûtera environ 650 $.

Le coût du 8 Pro est un peu plus difficile à deviner, car OnePlus a fabriqué quelques appareils haut de gamme au cours de la dernière année. Alors que le 7 Pro était au prix raisonnable de 670 $ aux États-Unis pour le modèle de base 128 Go / 6 Go, le 7T Pro n’est jamais venu aux États-Unis, bien qu’une variante 5G du 7T Pro publiée sur T-Mobile coûte 900 $.

Quand sortiront-ils?

14 avril. OnePlus a un événement de lancement pour la série 8 prévu pour le 14 avril, que vous pourrez regarder en direct sur YouTube.