Date de sortie PS5, spécifications, prix, jeux, etc.

Mise à jour, 6 juillet 2020 (5 h 06 HE): Il semble que nous ayons un calendrier de sortie pour la PlayStation 5 en Inde. Nous avons mis à jour l’article d’origine ci-dessous pour refléter les nouvelles informations. Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle console.

Article original, 19 mars 2020 (1 h HE): La gamme de consoles de jeu PlayStation acclamée par la critique de Sony arrive. Appelée PlayStation 5, ou simplement PS5 pour faire court, cette prochaine console arrivera avant la fin de 2020 et elle a de très grosses chaussures à remplir.

Son prédécesseur – la PlayStation 4 – est l’une des consoles de jeu les plus populaires de tous les temps. Sony a vendu plus de 106 millions d’unités en janvier 2020. La PlayStation 2 est la seule console de jeu à domicile à dépasser ces chiffres, vendant plus de 150 millions d’unités au cours de sa vie.

Sony cherche sûrement un home run avec sa console de nouvelle génération. Mais sera-t-il suffisamment puissant pour séduire les joueurs du monde entier comme l’a fait la PS4?

Voici tout ce que nous savons sur la PS5 jusqu’à présent. Assurez-vous de mettre cette page en signet, car nous la mettrons à jour à mesure que de nouvelles informations apparaîtront.

Nom et design

La console de jeu de nouvelle génération de Sony sera appelée PlayStation 5, ou PS5 pour faire court. Chaque itération antérieure a adopté ce schéma de dénomination, et la société y fait référence dans tous ses communiqués de presse, informations marketing et annonces, etc.

Sony a finalement révélé le design de la PS5 dans son intégralité lors de l’événement de révélation du 11 juin. La console – comme vu ci-dessus – est conçue pour se tenir verticalement (mais peut être posée horizontalement) et arbore un design noir et blanc qui correspond au contrôleur DualSense. L’événement de conception a révélé que Sony prévoit de lancer deux versions de la PS5 – la console standard ainsi qu’une édition numérique plus mince qui supprime le lecteur optique.

En ce qui concerne la manette PlayStation 5, nous avons pu voir la manette officielle avant la console. Sony l’appelle DualSense, et c’est le plus grand écart de conception par rapport à n’importe quel contrôleur PlayStation auparavant. Vérifiez-le:

Comme vous pouvez le voir, il présente un nouveau design futuriste en noir et blanc. Sony a également révélé que le contrôleur vante la rétroaction haptique, les déclencheurs adaptatifs et un réseau de microphones intégré. Il est également livré avec un port de chargement USB-C, et Sony remplace le bouton Partager par un tout nouveau bouton Créer, bien qu’il n’ait pas encore révélé ce qu’il fait.

Il n’y a pas encore de mot sur les tarifs autonomes, mais nous pouvons nous attendre à le voir lancer aux côtés de la PS5 cette saison des fêtes.

Spécifications PS5

Lors de la récente plongée en profondeur de l’architecture système de Sony, la société a révélé certains détails sur cette technologie, ainsi que d’autres détails matériels sur la prochaine console. Selon l’architecte principal du système PlayStation 5, Mark Cerny, la PS5 présentera de sérieuses améliorations par rapport à la PS4.

Voici un aperçu complet de la liste des spécifications de la PS5 par rapport à celle de la PS4:

PlayStation 5PlayStation 4CPU8x Zen 2 Cores à 3,5 GHz avec SMT (fréquence variable) 8x Jaguar Cores à 1,6 GHzGPU10,28 TFLOP, 36 CU à 2,23 GHz (architecture RDNA 2 personnalisée) 1,84 TFLOP, 18 CU à 800 MHz (architecture GCN personnalisée) RAM16GB GDDR6 / 256 bits 8 Go GDDR5 / 256 bits

Stockage interne Disque dur personnalisé 825 Go SSD 500 Go

Stockage extensible Fente SSD NVMe Disque dur interne remplaçable

Stockage externe Prise en charge du disque dur USB Prise en charge du disque dur USB

Débit d’E / S 5,5 Go / s (brut), 8 à 9 Go / s (compressé), environ 50 à 100 Mo / s (en fonction de l’emplacement des données sur le disque dur)

Bande passante mémoire 448 Go / s 176 Go / s

Lecteur optique Lecteur Blu-ray 4K UHD Lecteur Blu-ray

La plongée profonde a également révélé beaucoup plus sur les futures capacités de la PS5. Nous pouvons nous attendre à un processeur amélioré sous la forme de l’AMD Zen 2, qui présente huit cœurs cadencés à 3,5 GHz. Cela devrait fournir des gains de performances significatifs par rapport au processeur Jaguar 1,6 GHz à huit cœurs de la PS4. Le GPU personnalisé AMD RDNA 2 de la PS5 est également une mise à niveau solide par rapport au GPU GCN personnalisé de dernière génération.

Cette combinaison CPU et GPU permettra à la PS5 d’utiliser l’accélération du lancer de rayons. Le lancer de rayons est une technologie d’éclairage avancée qui peut porter les graphismes du jeu à un tout nouveau niveau en imitant de manière plus réaliste le comportement de la lumière dans un environnement.

Nous avons également appris que la PlayStation 5 arborera un SSD propriétaire de 825 Go et qu’elle prendra en charge l’extensibilité NVMe SSD standard. Non seulement cela signifie que les utilisateurs pourront facilement étendre le stockage de leur PS5, mais cela devrait également offrir des vitesses de chargement plus rapides, permettant des cartes plus grandes, ainsi qu’une meilleure gestion de la mémoire système.

La dernière grande chose que Sony a révélée lors de la plongée profonde sur PS5 est le nouveau moteur Tempest basé sur l’unité de calcul AMD personnalisé de la console. À l’aide de cartes personnalisées de fonction de transfert liée à la tête (HRTF), cette nouvelle technologie devrait permettre aux joueurs de profiter d’un son 3D de haute qualité avec même les écouteurs ou les haut-parleurs les plus élémentaires. Cerny a admis que le moteur Tempest en était encore à ses débuts et qu’il pourrait falloir des années pour qu’il se développe pleinement.

Au lancement, les clients pourront sélectionner l’une des cinq cartes HRTF personnalisées qui correspondent le mieux à leur profil sonore. Cerny a ensuite laissé entendre comment Sony pourrait éventuellement étendre cette technologie à l’avenir.

« Peut-être que vous nous enverrez une photo de votre oreille, et nous choisirons un réseau de neurones pour choisir le HRTF le plus proche dans notre bibliothèque », a déclaré Cerny. « Peut-être que vous allez nous envoyer une vidéo de vos oreilles et de votre tête, et nous allons en faire un modèle 3D et synthétiser le HRTF [or] vous jouerez à un jeu audio pour régler votre HRTF, nous le modifierons subtilement pendant que vous jouez et que vous rentrez sur le HRTF [that] vous correspond le mieux. «

Jeux

Qu’est-ce qui rend une console donnée meilleure que la suivante? Ce sont les jeux, bébé.

Au lancement, la PS5 sera rétrocompatible avec presque tous les jeux de la bibliothèque de la PS4. Au début, la société a affirmé qu’elle fonctionnerait avec presque tous les 100 meilleurs titres de la console de la génération précédente. Mais dans un récent article de blog, la société a annoncé qu’elle serait compatible avec «la grande majorité des plus de 4 000 titres PS4».

Non seulement cela, Sony pense que la plupart des titres PS4 bénéficieront probablement de fréquences d’images plus élevées et plus stables et de résolutions plus élevées sur la PS5. Il ne peut garantir que chaque jeu fonctionnera, mais il a déjà testé des centaines de titres avec des milliers d’autres à venir.

La PlayStation 5 sera rétrocompatible avec presque tous les titres PlayStation 4 au lancement.

Pour la liste complète des titres PlayStation 5 confirmés, rendez-vous sur ce lien ici. Nous énumérerons ci-dessous quelques-uns des titres les plus populaires, juste pour vous donner un aperçu de ce à quoi vous attendre:

Marvel’s Spider-Man: Miles MoralesGran Turismo 7Ratchet & Clank: Rift ApartProject AthiaReturnalSackboy: A Big AdventureDestruction AllStarsOddworld SoulstormGhostWire: TokyoHitman 3NBA 2K21Demon’s SoulsResident Evil VillageHorizon Forbidden WestDying LightStarline: 6 GollumAssassin’s Creed ValhallaMaquetteCorps célestesRecompilerWorms Rumble

Nous nous attendons également à ce que des titres comme Cyberpunk 2077, The Witcher 4 et Uncharted 5 soient lancés sur PS5, mais ce ne sont que des spéculations à ce stade.

Il va sans dire que de nombreux nouveaux titres devraient être disponibles pour la console au moment du lancement ou peu après. Si la console tient ses promesses, nous nous attendons à ce que beaucoup d’entre eux soient parmi les plus grands et les plus beaux jeux vidéo que nous ayons jamais vus.

PS5: Prix et date de sortie

L’automne dernier, Sony a déclaré que nous pouvions nous attendre à voir le lancement officiel de la PlayStation 5 pendant la saison des vacances 2020. La société n’a pas encore annoncé de date de sortie spécifique. Bien que Sony ait entièrement révélé la console lors de l’événement de révélation du 11 juin, la société n’a pas encore fourni de date de sortie plus précise, mais a réaffirmé qu’elle serait lancée avant la fin de l’année.

La PlayStation 4 a atterri en novembre 2013, nous nous attendons donc à ce que la console nouvelle génération de Sony atterrisse au cours d’une période similaire cette année. Autrement dit, si les plans de lancement ne sont pas affectés par la pandémie de COVID-19.

La PlayStation 5 a également été répertoriée sur les plateformes de commerce électronique Flipkart et Amazon en Inde. Les pages d’accroche de la console sur les deux sites Web mentionnent la disponibilité fin 2020. Ce serait une excellente nouvelle pour les joueurs indiens, car Sony lance généralement de nouvelles PlayStations en Inde quelques mois après le lancement américain. La PS4 a cependant largement comblé cet écart et a été lancée deux mois seulement après sa date de sortie initiale aux États-Unis. Avec un calendrier fin 2020, il semble que la PS5 poursuivra cette approche et sortira en Inde à peu près au même moment qu’aux États-Unis et en Europe.

En ce qui concerne le prix, la PS4 et la PS4 Pro se sont vendues à 399 $, nous nous attendons donc à ce que la PS5 dépasse ce prix. Lors d’un appel aux résultats en février 2020, Spiel Times a rapporté que Sony n’avait pas encore décidé d’un modèle de tarification. À la date de la révélation du 11 juin, nous n’avons toujours pas de mise à jour sur les prix.

Mais, si nous devons croire certaines des fuites entourant le sujet, nous pouvons nous attendre à ce que la console atteigne 499 $. Tipster @PSErebus a tweeté plusieurs informations sur la PS5, y compris ce prix supposé, ainsi qu’une date de lancement supposée le 20 novembre.

Sony Interactive Entertainment (SIE) lancera PlayStation®5 (PS5 ™) dans plusieurs pays au cours de la période des fêtes de 2020 et rendra PlayStation®5 (PS5 ™) disponible en Amérique du Nord le 20 novembre 2020 au prix de détail recommandé (RRP) ) de 499 $ pic.twitter.com/fe4jKlHmrH – PlayStation (@PSErebus) 19 novembre 2019

Bloomberg a rapporté plus tard que Sony éprouvait des difficultés avec le prix de la PlayStation 5 en raison de composants coûteux. Jusqu’à présent, il semble que la PS5 de Sony coûtera environ 450 $ à fabriquer. La PS4 d’origine coûterait environ 381 $ à construire, donc si Sony veut maintenir des marges de profit minces sur le matériel, la PS5 devra coûter au moins 470 $, ce qui correspond grosso modo au prix précédemment annoncé.

Bien que ce ne soit que de la spéculation à ce stade, nous pensons qu’il est sûr de supposer que la PS5 coûtera probablement environ 500 $. Un récent article sur Reddit affirme que la version standard de la console se vendrait 499 euros, tandis que la version non confirmée avec le disque dur plus grand coûterait 599 euros.

Ce sont tous les détails que nous avons sur la PS5 jusqu’à présent! Assurez-vous de mettre cette page en signet et revenez souvent car nous la mettrons à jour avec de nouvelles informations au fur et à mesure que nous mettrons la main dessus.