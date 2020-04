dbrand est prêt à protéger les nouveaux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro avec leur gamme de skins et étuis Grip (sponsorisé)

À moins que vous n’ayez été coincé sous un rocher au cours des deux derniers mois (pas que vous ayez eu le choix en la matière), il n’y a aucun moyen de passer à côté des nouveaux fleurons de la société Never Settles. Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro peuvent être à l’épreuve du #bendgate, mais leur corps tout en verre est tout aussi fragile que tout autre gadget hors de prix dont vous n’avez pas besoin (mais que vous achetez quand même). Heureusement pour vous, les skins et étuis OnePlus 8 et 8 Pro de dbrand sont là pour vous protéger de vos doigts de beurre.

skins dbrand pour OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro

À présent, vous connaissez l’exercice. Un nouveau smartphone est lancé, les robots chez dbrand créent de nouveaux skins, et vous les achetez en raison de votre faible volonté et de vos habitudes de dépenses imprudentes.

Les derniers skins OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro de dbrand sont disponibles dans les textures que vous connaissez et aimez, y compris Matrix, Swarm et Carbon Fiber. Si vous préférez l’aspect radiographique, vous pouvez également obtenir une version Teardown qui montre les composants internes du OnePlus 8 Pro (y compris sa nouvelle plaque de charge sans fil fantaisie!)

Les skins OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro commencent à 12,95 $ chacun. Malgré la différence de taille, les deux produits ont le même prix. Est-ce que dbrand arnaque les propriétaires d’OP8 ou jette un os aux propriétaires d’OP8 Pro? C’est peut-être les deux! Avons-nous mentionné que vous pouvez obtenir 0% de réduction sur votre commande lorsque vous utilisez le code d’offre “GFY” à la caisse?

Étuis dbrand Grip pour OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro

Si vous êtes le genre de personne qui parvient toujours à laisser tomber leurs téléphones alors qu’ils sont collés au canapé, dbrand vous couvre avec leurs housses de téléphone Grip.

Comme son nom l’indique, l’étui Grip allie une technologie de prise révolutionnaire (grosse surprise, non?) À la protection contre les chocs de qualité militaire dont votre téléphone a besoin pour survivre à une quarantaine avec vous. Quant à quand vous êtes enfin autorisé à sortir à nouveau? Vous serez le seul en ville à avoir une protection suffisante pour le nouveau monde courageux.

Les étuis Grip commencent à 29,95 $ pour les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Vous pouvez gifler sur n’importe quelle peau populaire de dbrand pour 9,95 $ supplémentaires, sauf si vous êtes allergique au style. Vous voulez économiser de l’argent sur votre commande? Dommage! Les remises sont destinées aux entreprises qui souhaitent faire faillite.

Achetez-les. Maintenant.

Les skins et étuis OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro par dbrand sont disponibles dès maintenant à l’un des liens ci-dessous. Vous pouvez aussi bien en ramasser une poignée pendant que vous êtes ici. Sinon? Eh bien, disons simplement que ces robots dbrand sont un groupe effrayant… et qu’ils ont déjà votre adresse IP.

Acheter:

