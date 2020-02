De combien d’espace de stockage disposera la PlayStation 5?

Meilleure réponse: Personne ne le sait pour l’instant. Cependant, sur la base des lancements précédents de PlayStation, nous nous attendons à voir 1 To pour la version de base.

Bonjour disque SSD

La PlayStation a gardé pas mal d’aspects du silence de la PS5. La quantité d’espace de stockage dont disposera la PS5 est un de ces secrets. Ce que nous savons, c’est que la nouvelle PS5 est construite avec un disque SSD au lieu du disque dur traditionnel. Non seulement cette mise à niveau nous donnera un système beaucoup plus rapide, mais elle nous donnera également un point de départ pour déduire la quantité de stockage que la version de lancement de base offrira.

En regardant les versions précédentes de PlayStation et le prix du marché pour un SSD décent, nous pouvons faire quelques suppositions de ce que nous verrons sur PS5.

La PS4 et la taille du stockage

Au lancement, la PlayStation 4 d’origine était livrée avec l’option de 500 Go pour la construction de base ou, si vous aviez de l’argent de poche supplémentaire, 1 To. C’était à nouveau la norme lors du lancement de la PlayStation Slim en 2016. Cependant, Sony a désormais abandonné non seulement la PS4 d’origine mais également la variante Slim de 500 Go.

La plus petite unité de stockage maintenant offerte est 1 To pour la PS4 Slim et la PS4 Pro. Cela augmente jusqu’à 2 To de stockage interne pour le Pro, qui, dès le lancement, n’avait que ces deux options.

Pour nous, cela signifie l’une des deux choses. Soit Sony ouvre le marché pour offrir une PS5 de 500 Go, ce qui, selon nous, est peu probable. La deuxième option est que Sony se rend compte que la taille des jeux AAA a continué de croître au fil des ans, et sachant comment le SSD affectera les jeux de lecture sur PS5, il restera en ligne avec la PS4 Pro (sa nouvelle console) et offrira un minimum taille de stockage de 1 To.

Notre supposition est que Sony s’en tient à la tendance à l’amélioration et nous prévoyons voir 1 To, sinon plus, pour l’option de construction de base au lancement. J’espère que Sony nous le dira bientôt.

