De nombreux modèles d’iMac, d’iMac Pro et de MacBook Pro conçus sur commande font actuellement l’objet d’estimations de livraison étendues

Les modèles iMac, iMac Pro et MacBook Pro construits sur commande, à l’exception du MacBook Pro 13 pouces bas de gamme, sont actuellement confrontés à une estimation de livraison étendue du 10 mars sur la boutique en ligne d’Apple aux États-Unis.

Alors que les configurations personnalisées prennent généralement plus de temps à expédier que les configurations standard, les estimations de livraison actuelles sont encore plus longues que d’habitude. La raison de ce retard est inconnue, mais sur une base spéculative, cela pourrait être lié à l’épidémie de coronavirus de Wuhan en Chine qui a forcé de nombreux fournisseurs d’Apple à fermer temporairement leurs usines et à suspendre la production.

Alors que certains lecteurs qui nous ont fait part de cette nouvelle ont évoqué la possibilité d’un événement Apple le 10 mars, l’estimation de livraison a changé quotidiennement, de sorte que toute corrélation serait purement fortuite. Néanmoins, Apple devrait sortir un nouveau MacBook Pro 13 pouces avec un commutateur à ciseaux Magic Keyboard dans la première moitié de 2020, et il est certainement possible que le portable soit publié en mars.

En fait, l’analyste Ming-Chi Kuo s’attend à ce qu’Apple lance de nombreux nouveaux produits au cours du premier semestre de 2020, y compris des modèles MacBook Pro et / ou MacBook Air actualisés, des modèles iPad Pro actualisés avec un système de caméra arrière à triple objectif, un élément de type tuile des balises de suivi avec prise en charge Ultra Wideband, des écouteurs sans fil haut de gamme, un petit tapis de chargement sans fil et un nouvel iPhone 4,7 pouces à moindre coût.

