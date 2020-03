De nouveaux AirPods font de nouveau l’objet de rumeurs et le lancement est incertain au milieu du COVID-19

La publication de l’industrie taïwanaise DigiTimes continue de signaler que de nouveaux AirPod sont à venir.

Un aperçu payant du rapport affirme que les fournisseurs de la “prochaine série AirPods d’Apple” sont plus préoccupés par la pandémie de COVID-19 affectant la demande des écouteurs que par le virus affectant la chaîne d’approvisionnement. Les ventes d’AirPods pourraient être affectées par des facteurs tels que la fermeture des Apple Stores et l’augmentation des appels pour que les gens restent à la maison si possible pendant la pandémie.

Apple a sorti des AirPods haut de gamme en octobre 2019 avec plusieurs améliorations par rapport aux AirPod habituels, y compris la suppression active du bruit, une meilleure qualité sonore et une résistance à l’eau et à la transpiration, ainsi qu’une nouvelle conception intra-auriculaire. Les AirPods Pro sont au prix de 249 $ aux États-Unis, tandis que les AirPod réguliers avec un étui de chargement sans fil sont à 199 $.

Plus tôt ce mois-ci, la rumeur disait qu’une nouvelle version d’entrée de gamme d’AirPods Pro entrerait en production au deuxième trimestre 2020, mais aucun autre détail n’a été partagé. Il a été émis l’hypothèse que les écouteurs pourraient devenir des AirPod réguliers de troisième génération avec le même design et la même qualité sonore que les AirPods Pro, mais sans annulation active du bruit. Apple a sorti ses AirPod de deuxième génération le mercredi 20 mars de l’année dernière.

Le calendrier de lancement de divers produits Apple selon la rumeur est incertain en raison de la pandémie de COVID-19.

Cet article, “Nouveaux AirPods à nouveau rumeurs, lancement incertain au milieu de COVID-19” est apparu pour la première fois sur MacRumors.com

