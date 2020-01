De nouveaux chiffres suggèrent que les contrôles de confidentialité de localisation d’Apple dans iOS 13 fonctionnent

Depuis le lancement d’iOS 13 l’automne dernier, l’accès des tiers aux données de localisation en arrière-plan des utilisateurs aurait diminué de 68%, selon Location Sciences, une firme qui analyse les données de localisation pour les spécialistes du marketing (via Fast Company).

La firme a également constaté que le partage de données de premier plan, qui n’a lieu que lorsqu’une application est ouverte, a chuté de 24%.

Selon un rapport distinct de Digiday, les applications tierces voient désormais des taux d’activation inférieurs à 50% pour la collecte de données de localisation lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

La pénurie de données GPS a été attribuée à l’introduction récente par Apple d’options pop-up qui permettent aux utilisateurs de contrôler sélectivement le suivi de l’emplacement en arrière-plan à la volée.

Dans ‌iOS 13‌, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad sont périodiquement rappelés des applications qui suivent en permanence leur emplacement, avec une carte de ces emplacements et des options pour «Passer à uniquement pendant l’utilisation», «Toujours autoriser» et «Une seule fois».

“Comme ces options particulières ont été mises à la disposition des utilisateurs, nous attribuons cela à la diminution du partage”, a déclaré à Fast Company Jason Smith, directeur commercial de Location Sciences.

Bien que le rapport indique que les nouvelles options de suivi de la localisation en arrière-plan d’Apple ont l’effet escompté, un récent rapport du Wall Street Journal suggère que certains développeurs craignent que les rappels fréquents de suivi de la localisation ne nuisent à l’adoption de leurs applications.

Apple a répondu au rapport en insistant sur le fait que les modifications ont été apportées pour protéger davantage la confidentialité des utilisateurs.

“Apple n’a pas construit de modèle commercial pour connaître l’emplacement d’un client ou l’emplacement de son appareil”, a déclaré un porte-parole d’Apple à WSJ, ajoutant qu’Apple construit son matériel et ses logiciels en gardant à l’esprit la confidentialité.

