De nouvelles couleurs saisonnières pour iPad Pro, des étuis pour iPhone et des bracelets Apple Watch arrivent

Parallèlement à un nouvel iPad Pro et un Mac mini mis à jour, Apple a publié de nouvelles couleurs saisonnières pour une multitude d’accessoires. Ils comprenaient des bracelets Apple Watch et des étuis pour iPhone 11 et iPad Pro (4e génération).

Nouvelles couleurs saisonnières de printemps

Les nouvelles couleurs d’accessoires pour iPhone et iPad Pro incluent Peacock, Cactus, Grapefruit et Surf Blue. Pendant ce temps, pour les montres Apple, les bracelets incluent une nouvelle boucle de vitamine C Sports et une nouvelle boucle Sunshine Sports. Nike et Hermes ont également publié des bandes mises à jour pour l’Apple Watch. Les prix commencent à 39,00 $ pour les coques iPhone 11, 99 $ pour les coques iPad Pro 12,9 ′ et 49 $ pour les bracelets Apple Watch. Dans la gamme de prix supérieure, il existe de nouveaux étuis en cuir folio pour iPhone 11 pour 129 $, et les bracelets Hermes Apple Watch vont jusqu’à 489 $.