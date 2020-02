De nouvelles rumeurs passionnantes: iMac et MacBook Pro pour 2020

Les glorieux débris de cette semaine sont tous rassemblés.

• Extrait du Guide de Tom «Date de sortie de l’iMac 2020, refonte, prix, spécifications et dernières rumeurs». Qu’est-ce qui est remarquable ici? Recherchez le concept de dépôt de brevet d’Apple par l’artiste. C’est génial. Il y en a un pour l’iMac Pro qui est aussi astucieux.

• Ce qui est tout aussi excitant, c’est cette fuite signalée sur un ordinateur portable: “La fuite du MacBook Pro 2020 révèle de nouvelles spécifications puissantes.” Quelques données d’effet de lac qui s’y trouvent:

Lorsque les fournisseurs passent de puces de la 8e génération à la 10e génération de la série U, ils doivent choisir entre les processeurs Ice Lake ou Comet Lake.

Les processeurs Ice Lake offrent une petite augmentation de la vitesse du processeur mais une amélioration significative des graphismes grâce au nouveau GPU intégré Iris Plus. D’un autre côté, Comet Lake conserve les graphiques UHD modestes mais offre d’énormes gains de performances informatiques par rapport à Ice Lake, en particulier la puce Core i7 six cœurs haut de gamme.

Ce sera quoi? Ou des options pour l’un ou l’autre? Non…

• Maintenant qu’Apple a pris conscience du clavier du MacBook Pro et de la touche ESC de la Touch Bar, quel est le plus gros reproche de l’utilisateur? Voir: “Tout tourne autour des ports: ce qu’Apple doit changer maintenant que Jony Ive est parti.” David Gewirtz écrit:

J’ai contacté Twitter et Facebook pour demander: «Pouvez-vous penser à tout ce qu’Apple peut réparer dans ses produits maintenant que Jony Ive est parti?»

Chaque réponse concernait les ports. Les utilisateurs seraient beaucoup plus heureux si Apple cessait d’éliminer les ports indispensables de ses produits.

De bonnes choses ici.

• ViacomCBS, baignant dans le succès de Star Trek comme sa série de signatures et, peut-être, sentant la faiblesse dans les plans de NBCUniversal’s Peacock, se déverse sur les charbons. Gizmodo a une belle idée: «ViacomCBS transformera CBS All Access en la fondation de son nouveau Voltron impie d’un service de streaming».

[7 Metrics of Success For a New TV Streaming Service]

Plus de détails sont à la source: “CBS All Access, Comedy Central, Nick, Paramount à combiner en un seul service de streaming.”

Comme il a été prédit, par moi inclus, il y aura quelques (3 ou 4) services de télévision en continu de grande envergure qui prospéreront. Et puis il y aura ceux qui échoueront. Ou fusionner. Apple devrait se préoccuper de Disney + et ViacomCBS à long terme. Comme Gene Kranz de la NASA l’a dit un jour, «l’échec n’est pas une option».

• Voici une belle analyse technique des SSD externes. “Les meilleurs SSD portables que vous pouvez acheter dès maintenant.” Je possède plusieurs SSD portables SanDisk Extreme et un OWC Envoy Pro EX et je peux attester de leur facilité d’utilisation, de leur durabilité et de leur longévité.

• C’est bizarre et intéressant. Extrait du Guide de Tom: “Le nouveau design fou d’iPhone d’Apple est TOUT ÉCRAN avec des applications à l’avant et à l’arrière.” Accepteriez-vous cela? Cela me décourage un peu.

• Finalement,

«Ahem. Réplicateur: thé, Earl Grey, décaféiné. ”

Particle Debris est généralement un mélange d’observations et d’opinions de John Martellaro sur un événement ou des articles hors concours de la semaine, suivi d’une discussion d’articles qui n’ont pas fait la une des TMO, les débris de l’actualité technique. La colonne est publiée le plus souvent tous les vendredis sauf pour les semaines de vacances.