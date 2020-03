De quelle cote de crédit ai-je besoin pour obtenir l’approbation de la carte Blue Cash Preferred d’American Express?

La tête haute! Nous partageons des conseils judicieux sur les achats et les finances personnelles pour mettre de l’argent supplémentaire dans votre portefeuille. Android Central peut recevoir une commission du réseau d’affiliation Points Guy. Veuillez noter que les offres mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et certaines peuvent ne plus être disponibles.

Meilleure réponse: Bien qu’American Express ne partage pas publiquement le pointage de crédit de base dont elle a besoin pour être approuvé, nous constatons généralement des approbations pour ceux qui ont un crédit «bon» et «excellent».

La carte Blue Cash Preferred d’American Express offre des récompenses impressionnantes à ceux qui cherchent à tirer le meilleur parti de leurs dépenses quotidiennes. De 6% de remise en argent sur les supermarchés américains jusqu’à 6000 $ par an en achats (puis 1%) et certains services de streaming américains à 3% de remise sur les stations-service américaines, ainsi que 1% de remise sur d’autres achats, c’est la carte à battre quand il s’agit de gagner le plus sur les achats que vous faites le plus.

American Express offre également aux nouveaux titulaires de carte un crédit de 250 $ après avoir dépensé 1 000 $ en achats sur votre nouvelle carte dans les 3 premiers mois de l’ouverture du compte et 0% APR pendant 12 mois sur les achats et les transferts de solde (puis un taux variable, actuellement 13,99 % à 24,99%).

Bien que les récompenses soient à elles seules une excellente raison de faire de cette carte un incontournable de votre portefeuille, vous vous demandez peut-être de quel type de crédit vous aurez besoin pour obtenir l’approbation de la carte. Bien qu’American Express ne dise pas expressément le pointage de crédit exact dont vous avez besoin pour être approuvé pour la carte Blue Cash Preferred, nous pouvons vous donner une idée approximative de l’endroit où vous devriez viser.

NerdWallet déclare que leur pointage de crédit recommandé pour la carte Blue Cash Preferred se situe entre 690 et 850, ou ce que l’on appelle généralement un crédit «bon» à «excellent». Cette recommandation semble être confirmée par la communauté de WalletHub qui dit que, bien qu’ils aient vu des approbations avec des scores aussi bas que 641, le score typique pour l’approbation se situe autour de 695.

Généralement, ceux dont les cotes de crédit sont considérées comme «passables» ou inférieures auront du mal à obtenir l’approbation de cette carte. Ce n’est pas que le pointage de crédit est tout – d’autres facteurs comme le revenu déterminent votre admissibilité – mais il joue toujours un rôle majeur. Cela dit, si vous avez une cote de crédit «bonne» ou «excellente», vous devriez vous sentir en confiance en demandant cette carte.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette carte, voici tout ce que vous devez savoir.

