De véritables écouteurs sans fil avec 1000 avis 5 étoiles sont tombés à 25 $ – .

Si vous n’avez jamais entendu parler de la marque Mebuyz, vous n’êtes certainement pas seul. C’est un nom que vous n’oublierez pas de sitôt, quand vous verrez combien de notes 5 étoiles la société a accumulées sur les écouteurs sans fil compacts Mebuyz E18. La fonctionnalité offre jusqu’à 8 heures d’autonomie par charge, ce qui est meilleur que les AirPods, et ils ont également des fonctionnalités telles que Bluetooth 5.0, la résistance à l’eau, etc. Mieux encore, ils sont à moitié réduits en ce moment sur Amazon, vous pouvez donc en acheter une paire pour seulement 25,47 $!

Voici plus d’informations sur la page du produit:

[6-8H Non-Stop Playing Time and 24Hours Total, Charge On-The-Go] : La micro-batterie à haute efficacité vous maintiendra immergé dans votre musique / TV préférée jusqu’à 6 heures, 24 heures de lecture avec étui de chargement. 100 heures de long temps de veille.

[Superior 3D Stereo High Quality Audio] : Véritable chaîne stéréo sans fil dotée de la dernière technologie Bluetooth 5.0 et de la suppression de l’écho acoustique de pointe, offre une qualité sonore impeccable et un appel intra-auriculaire clair et sans faille avec une portée de signal jusqu’à 33 pieds.Profitez de votre musique partout, même dans un environnement bruyant.

[Snug fit& Mini Design,IPX5] : 4 paires de tailles différentes d’embouts pour bloquer le bruit extérieur environnant, assurez-vous que votre casque est confortable à porter pendant de longues heures sans douleur. Ils s’adaptent solidement, pas faciles à tomber des oreilles. Extrêmement léger (4,6 g), mini-conception intra-auriculaire. IPX5 étanche, parfait pour les sports, l’entraînement, la course à pied, l’exercice physique, les livres audio, la télévision ou le sommeil.

[Mono and Binaural mode]: Mode mono, deux écouteurs peuvent être utilisés seuls ou dans deux appareils en même temps. comme si vous aviez deux écouteurs complètement séparés.Le mode binaural, vous pouvez vous connecter au même appareil pour partager de la musique avec vos amis ou utiliser deux écouteurs pour profiter d’un son stéréo 3D, les MFB de “L” et de “R” peuvent contrôler “lecture / pause” / chanson précédente / suivante / Assistant Siri / Répondre / Fin / Rejeter l’appel ”.

[Latest Bluetooth 5.0 & Instant Pairing ]: Les écouteurs sans fil MEBUYZ adoptent la dernière technologie Bluetooth 5.0 pour assurer une connexion plus stable et une transmission plus fluide. Il vous suffit de prendre 2 écouteurs dans la boîte de chargement, les deux écouteurs s’allumeront et se connecteront automatiquement, puis saisiront le paramètre Bluetooth de l’appareil pour l’appairer “MEBUYZ E18” .Reconnectez-vous à votre téléphone portable automatiquement après l’appairage initial.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

.