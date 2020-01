Dead Zebra lance la figurine Android Year of the Rat pour célébrer le nouvel an chinois

Si vous êtes comme la plupart d’entre nous ici, vous ne pouvez pas en avoir assez de la ligne de figurines de bugdroid à collectionner de Dead Zebra. Aucun bureau de passionné d’Android n’est complet sans un ou deux (ou 10). Aujourd’hui, avec elle, l’annonce de la dernière figurine en édition limitée que vous pouvez ajouter à votre collection. Une nouvelle figurine sur le thème du rat est maintenant disponible en commémoration de la nouvelle année lunaire.

Si vous lisez cet article et que vous n’avez jamais acheté de figurine Dead Zebra, ces sculptures en plastique d’environ 3 “de haut présentent des bras articulés et une tête rotative. médaillon pour symboliser son association avec la richesse. En raison de quantités limitées, il y a une limite d’achat suggérée d’un bugdroid par ménage. Heureusement, les chances de recevoir l’édition convoitée d’or de la figurine de cette année ont été considérablement améliorées à 50/50 par rapport au 1 / 10 clichés offerts lors de l’Année du Cochon en 2019.

Le temps presse, car ces chiffres sont en vente maintenant pour 12 $. Si les ventes passées sont une indication, vous avez au plus quelques heures pour ajouter une de ces figurines du Nouvel An lunaire à votre collection. Préparez votre portefeuille et suivez le lien ci-dessous pour en obtenir un par vous-même.