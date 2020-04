Deadpool est maintenant à Fortnite, voici comment l’obtenir

Commencez à collectionner maintenant!

Fortnite Chapter 2 – Season 2 est officiellement sorti maintenant, et l’un des ajouts les plus surprenants à la nouvelle saison est celui de Deadpool, le héros emblématique de Marvel. Initialement repéré dans la bande-annonce du chapitre 2 – Saison 2, il a été révélé que les joueurs pourraient obtenir un skin Deadpool pour avoir terminé divers défis dans le Battle Pass de cette saison.

Après quelques semaines de défis, Deadpool est maintenant officiellement dans Fortnite, et disponible pour les joueurs à gagner. Si vous avez déjà terminé le reste des défis hebdomadaires, vous devrez faire deux dernières choses pour le débloquer.

C’est exact bébé! Deadpool est dans le jeu. Il suffit de terminer ses défis cette semaine et le tour est joué, il est à vous.

Même les anti-héros doivent tenir compte de l’appel 😏 pic.twitter.com/ARLR2fG8lx

– Fortnite (@FortniteGame) 3 avril 2020

Retournez dans l’antre de Deadpool dans le menu principal du jeu et accédez à l’ordinateur, où vous serez chargé de trouver les deux pistolets de Deadpool. Après les avoir trouvés dans le menu principal du jeu sous le bureau, accédez simplement à un jeu et accédez à une cabine téléphonique ou à une portapotty. Sautez simplement à l’intérieur et vous vous transformerez en Deadpool, déverrouillant la peau que vous pourrez conserver. La semaine prochaine, un autre ensemble de défis permettra aux joueurs de débloquer une variante sur la peau, qui présente Deadpool sans son masque.

Vous pouvez consulter la liste complète des défis ci-dessous si vous devez les rattraper.

Défis de la semaine 1

Retrouvez la lettre de Deadpool à Epic Games (0/1)

Ne remercie pas le chauffeur de bus

Défis de la semaine 2

Trouver le carton de lait de Deadpool (0/1)

Trouvez les chimichangas de Deadpool autour du siège (0/3)

Défis de la semaine 3

Trouvez le piston de toilette de Deadpool (0/1)

Détruisez les toilettes (0/3)

Défis de la semaine 4

Trouvez les katanas de Deadpool (0/2)

Inflige des dégâts aux structures adverses (0/10 000)

Défis de la semaine 5

Trouvez la licorne en peluche de Deadpool (0/1)

Embrassez l’arc-en-ciel en visitant les ponts en acier rouge, jaune, vert, bleu et violet (0/1)

Défis de la semaine 6

Trouvez le gros marqueur noir de Deadpool

Deface 3 Affiches de recrutement GHOST ou SHADOW

Défis de la semaine 7

Trouvez les 2 pistolets de Deadpool

Dirigez-vous vers un match et utilisez une cabine téléphonique ou une portapotty

En attendant, vous pouvez toujours consulter la liste complète du briefing de Brutus pour voir ce que vous avez manqué, encore à terminer, ou retourner au menu principal pour préparer le prochain défi. Il y a beaucoup à faire cette semaine, alors vous serez occupé à explorer Fortnite Chapter 2 – Season 2 pendant un certain temps!