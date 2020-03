Deal: 7 guides pour développer des compétences professionnelles en affaires

Peu importe le titre de votre poste, les compétences de base en affaires sont toujours utiles. Que vous utilisiez Microsoft PowerPoint pour créer une présentation ou flexion de vos capacités de résolution de problèmes, cela aide à connaître vos affaires.

Vous pouvez apprendre presque n’importe quoi en ligne et les compétences en affaires ne sont pas différentes. En ce moment, vous pouvez acheter le pack de démarrage professionnel complet en sept parties sur les offres technologiques pour aiguisez votre esprit d’entreprise.

Vous pouvez vous frayer un chemin à travers trois modules et près de 50 heures de contenu Excel, puis présentez ces données de manière professionnelle avec les compétences que vous maîtrisez dans Master Microsoft Powerpoint. Bien que vous n’ayez pas à terminer chaque leçon du kit d’apprentissage, beaucoup d’entre eux s’appuyer les uns sur les autres et regardez bien sur votre CV.

Les compétences logicielles ne sont pas la seule clé du succès en affaires. Le reste de ce kit d’apprentissage pratique est dédié au renforcement des compétences non techniques comme le leadership et la pensée critique. Vous pouvez explorer des modèles commerciaux et des stratégies pour vous aider à atteindre un rôle de gestion dans votre entreprise.

Le Pack Professionnel Professionnel:

Les sept modules du Bootcamp professionnel complet ont une combinaison valeur au détail de près de 500 $ mais vous pouvez commencer dès maintenant pour seulement 29,99 $. Économiser de l’argent est une autre compétence commerciale importante, vous êtes donc déjà bien parti.

Cet accord ne durera pas très longtemps, alors préparez-vous à booster votre CV via le widget ci-dessous.

29, 99 $

Pack de Bootcamp Professionnel Professionnel Complet

Économisez 453,01 $

Achetez-le maintenant Ensemble professionnel complet de Bootcamp professionnels Achetez-le maintenant

Économisez 453,01 $ 29,99 $

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.